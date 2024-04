Rodrigo Díaz habló de su nueva vida en Bolivia y fulminó a la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron puertas”

Hace poco más de 10 años, Rodrigo Díaz estaba en la cresta de la ola mediática en medio de su romance pasional con Ricardo Fort. Tras la muerte del empresario, el joven cantante se diluyó por completo entre los medios argentinos y, ahora, Socios del espectáculo (eltrece) lo ubicó para saber cómo es su presente.

En una entrevista con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Díaz contó cómo son sus días lejos de la Argentina y en Bolivia, donde integra una banda musical de cumbia.

Cómo es la nueva vida de Rodrigo Díaz

Rodrigo Díaz contó que tiene un sueldo mensual muy bueno en Bolivia, y que recorrió todos lados junto a la banda Panorama. “Somos como 25 cada vez que viajamos”, sostuvo.

Cuando le ofrecieron ir a ese país, ya estaba de novio con una chica que nació en la ciudad en la que creció. “Vine con mi pareja. Estoy hace dos años y medio con ella. Es de Tandil y docente. Estamos hace un mes, instalados”, remarcó.

Según les dijo a los periodistas del panel, en comunicación por Zoom desde Bolivia, su día a día es muy preciso. “Mi rutina diaria es ensayar, grabar y tocar los fines de semana”, enumeró.



“¿Cómo te tratan con tu pasado con Ricardo?”, buscaron saber desde el programa, con respecto a la requisitoria de los diferentes programas de espectáculos del país en el que vive ahora. “Acá hay mucho fan de Ricardo. Hay un cariño hacia él. Me lo expresan a mí, porque nunca vino a Bolivia”, explicó.

Díaz sostuvo que desde que lanzó su carrera musical gracias a Ricardo Fort, siempre estuvo vinculado al tema. “Laburé mucho en la Argentina, pero tuve algunos problemas legales y puertas que se me cerraron. No voy a entrar en algo feo. Tuve mucho en contra a la familia de Ricardo”, lanzó.

“Te la hicieron difícil”, aportó Pallares. “Estuve convocado en el Bailando 2014 (eltrece) y a la semana me bajaron. Llegué a recibir amenazas. Para un pibe de 21 años es muy difícil”, denunció. “¿Tu única pareja hombre fue Ricardo?”, preguntó Lussich. Díaz aclaró que tuvo parejas mujeres y hombres porque se enamora “de la persona”. “Mi familia siempre me apoyó. Yo iba por tres días y me quedé con Ricardo. Mi mamá no entendía nada”, repasó, sobre el momento de su llegada a Buenos Aires hace una década.

Además, contó que fue el primero de los hombres que estuvo con Fort en decirlo abiertamente: “En ese momento, ninguno de los chicos que habían sido pareja de Ricardo querían poner la cara. Fui el primero que se animó a hacerlo públicamente”.

También se refirió a la relación que tenía con los hijos de Ricardo, Martita y Felipe. Recordó que eran “una familia” con Gustavo Martínez y que por eso le duele haber perdido comunicación en todos estos años.

Díaz se defendió de las acusaciones de que lo “vivía” a Fort, cuando estaba mal de salud, y sacó a la luz una historia acerca de qué hizo cuando se murió el empresario. “Me fui a vivir a un hotel y me dio una mano Leo Fariña, que había tenido una amistad con Ricardo, me dio para estar en ese hotel hasta que arranqué a laburar. No me quedó absolutamente nada”, enunció.

Acerca del suicidio de Gustavo Martínez, Díaz opinó que se quedó “shockeado” sin entender “absolutamente nada” sobre lo que había pasado. “Era un tipo que amaba la vida, todo el día sonriendo”, agregó.

En este punto, a la vez, destacó que junto a Gustavo, cuidaron a Fort muchas veces. Una de las peores fue cuando el mediático tuvo peritonitis. “Dormí 15 días en un sillón. Gustavo y yo éramos los únicos dos que lo cuidábamos. Lo acompañé siempre hasta las ultimas. Yo era la pareja”, cerró.

Fuente: El Trece