Locura total : Verbitsky responde por Insfrán

El veteriano Insfrán es de enero de 1951, y tiene 70 años.

El periodista Verbitsky es de febrero de 1942 y tiene 79 años.

En la larga militancia de ambos, nunca hubo un contacto político.

Sus orígenes, discursos y móviles han sido muy diferentes hasta que los reunió el kirchnerismo, en especial en los días de la pandemia y con Fernández & Fernández en el poder.

Insfrán sigue al frente de una muy cuestionada Administración en la Provincia de Formosa, que recibe apoyo y comprensión desde el Ejecutivo Nacional.

Verbitsky es el titular del oficialista Centro de Estudios Legales y Sociales, y del recontraoficialista semanario digital El Cohete a la Luna, abundante en apoyo gubernamental.

Aquí Verbitsky sobre Insfrán:

"(...) Insfrán comenzó su militancia juvenil en el maoísta Partido Comunista Revolucionario, y ya desde el justicialismo ha mantenido lazos cordiales con la República Popular China, pero sus opositores prefieren compararlo con el difunto dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

No es un recurso muy feliz: Paraguay y las provincias limítrofes, Chaco y Salta, baten récords en cuanto a contagios de Covid-19, y las restricciones dispuestas por Insfrán procuran aislar a Formosa de esos focos, por no hablar de la proximidad de Brasil, donde la circulación comunitaria de la mutación Manaos del virus pone en riesgo a toda la región, según acaba de advertir la Organización Mundial de la Salud.

(...) el profesor de Filosofía y Derechos Humanos, Juan Lenscak, opositor dentro de la interna del justicialismo, dijo que Insfrán “no es lo mejor del peronismo, pero lo que viene es lo peor. La provincia sufre una embestida de algunos sectores de la política nacional que copian métodos de otros países. Los que están detrás de las protestas de las últimas horas son personas que responden a Javier Milei, libertarios que pretenden emular lo que sucedió en el Capitolio con Trump. (...)”.

Hoy agrega que Formosa «es un espejo en el que pueden mirarse y con envidia muchas provincias argentinas: no tiene deudas en dólares, paga sueldos a término, anuncia y otorga aumentos para estatales, cuenta con fibra óptica en toda su vasta geografía, y ha mejorado el índice de mortalidad infantil en pueblos originarios del oeste superando la media provincial en crecimiento demográfico en aquellos alejados departamentos. No solo eso, es una provincia productora de hidrocarburos, ganadera con más del doble de cabezas de ganado por habitante que el promedio nacional, con una superficie boscosa que sextuplica la media nacional y un tráfico fronterizo internacional envidiable por su volumen».



(...) Lo que sí fue verdadero es la convocatoria por Instagram a tomar la Casa de Gobierno y prenderle fuego, para “ponerle un alto a toda esta mierda y crear una nueva Formosa, libre de estos hijos de perra”. La convocatoria fue grabada por un usuario que se identifica como EfTivi (Iván Tymczyszyn). Se refiere a Formosa como “la Bielorrusia del Norte”. Su alegada ideología libertaria no está exenta de machismo. “Doy la cara jamás le entregué el orto a nadie, sólo me hice yo. Jamás le pedí nada al gobierno, soy independiente”, dice. También se burla de Cristina, quien alega que le da órdenes a Gildo. Su tono hacia el Presidente Alberto Fernández es despectivo y propone darle “una patada en el ojete”.

Las objeciones de Tymczyszyn a las conducciones provinciales de la UCR (el abogado Martín Hernández) y el PRO (diputado provincial Quique Ramírez), no se extienden a la dirección nacional, que acudió en apoyo de la revuelta (...)

# Patricia Bullrich,

# Waldo Wolff, y

# Ricardo Buryaile

"(...) Abrir la frontera y reconectar a Clorinda con Asunción (apenas 39 kilómetros de distancia por la ruta Transchaco) es la manera más segura de echar abajo todos los cuidados sanitarios que hasta ahora han preservado a Formosa como un caso único en el país. Esta semana Formosa tenía 3 muertos por cada 100.000 habitantes, Corrientes 27, Chaco 73, Salta 80, Misiones 160, Paraguay 4.870 y Brasil 12.930. Son datos tan o más duros que la policía provincial.

(...) Como era de prever, los medios comerciales que impulsan la desestabilización del gobierno nacional le dieron a los hechos de Formosa y de Clorinda un destaque jubiloso. No hicieron lo mismo con la represión también severa de la policía de Jujuy contra residentes de Campo Verde, que objetan que se cubra de cemento el campo de deportes que permite la recreación de los habitantes de cinco barrios aledaños, y señalaron otros lugares más apropiados para levantar una escuela secundaria, a la que no se oponen. (...)".

Credibilidad

Mucha más credibilidad que el citado Juan Lenscak tiene Juan M. Amarilla Venturini, director del diario El Comercial, de la ciudad de Formosa. Al menos arriesga 'la suya', no vive del Estado como otros.

Hay un texto dominical muy interesante en El Comercial, titulado "El “gildismo” se rindió ante la Constitución Nacional":

"(...) Formosa deberá tener el mismo estatus de derechos que tienen todas las provincias, ya no habrá policía de la provincia que funcione prohibiendo el derecho a la libertad ambulatoria. No podrán restringir el funcionamiento del transporte aéreo o terrestre de media y larga distancia ni podrán impedir que los formoseños vuelvan a formar parte de la república argentina con aduanas internas, a fuerza de causas o procesos esquematizados por un estado policial y avalado por funcionarios judiciales de relevos.

Desde este sábado, el séptuple gobernador, que ha perdido autoridad ante los ciudadanos de los municipios de Formosa, de Clorinda o de El Colorado, que han sabido llevar sus reclamos hasta los fueros donde la razonabilidad impuso el imperio de la constitución, ya no podrá pararse frente a su corte de ministros para decir, “En Formosa no se rinde nadie”, una frase sacada del real contexto donde se dijo para utilizarla como slogan para la violación de derechos humanos y constitucionales. (...)

¿La salud es lo primero?

La provincia no pudo, no quiso o se quedó en la comodidad de crear verdaderos “campos de concentración” para encerrar a todos, pero no puso a funcionar los hospitales como debieran. En Clorinda los fallecimientos por el salvaje bloqueo y la falta de atención de mediana complejidad provocó una emergencia sanitaria que no tenía que ver con el COVID 19 sino con la falta de humanidad del “eterno” gobernador.

El Hospital, Felipe Arnedo, hospital de referencia de la segunda ciudad en la provincia, hace solo un mes tiene servicio de terapia intensiva y hace una semana recibió un tomógrafo computado pero que no tiene quien lo maneje porque no hay un especialista en diagnósticos por imagen.

La mayoría de los médicos del Hospital de Ibarreta están haciendo cuarentena en un hotel con tres hisopados negativos y ese nosocomio está colapsado. En Subteniente Perín no hay médicos en un Hospital que no tiene más de tres años de refaccionado, atiende una obstetra. (...)

Lo que vendrá

A poco más de una semana de la brutal represión desatada contra ciudadanos comunes, con causas armadas de la manera más burda y con saña por parte de un estado policial, no hay un solo policía sumariado, no han desplazado a quienes conforman el comisariado militante de Insfrán ni tampoco han echado a la cara visible de la violencia institucional, el Ministro de Gobierno, Jorge González.

Las imágenes de la represión alevosa siguen recorriendo las pantallas de todo el país pero lo peor de todo es que siguen en la cabeza de 102 personas que fueron golpeados, arrastrados, vejados y torturados por la policía de la provincia de Formosa y que jamás podrán olvidar lo que sufrieron.

En la semana ofrecieron una conferencia en donde dieron testimonio de las torturas y el sadismo con que viejos comisarios, con más prontuarios que estrellas, no tuvieron problemas en demostrar que pueden ser salvajes, sádicos y hasta la versión más moderna de la pequeña dictadura de Insfrán. Entre los uniformados, se habla de obediencia, pero muy pronto, casi todos los que actuaron, tendrán que sentarse en un banquillo ante un juez. (...)

Los que complementan “el modelo”

A Insfrán les gusta los comisarios del Departamento de Informaciones, configuran el modelo formoseño de espionaje, tanto hasta el punto que el actual jefe de la fuerza, Comisario General, Walter Arroyo, perteneció a la “Brigada” y fue denunciado por espionaje en la justicia federal.

El actual jefe del Departamento de Informaciones, Comisario General, Isaac Traianon, fue puesto por el inefable Ministro de Gobierno, Jorge González. Antes se desempeñaba como uno de los directores en la cartera de González y desde ahí pasó a comandar el organismo de espías del gobierno.

Como sea, lejos de leer que debe echar a facinerosos y dejar los mejores para depurar la “maldita policía”, Insfrán se haya reunido por estas horas preocupado para ver como evita el DNU presidencial. Ya no puede abusar de competencias con connivencia de su justicia provincial pero ha demostrado que tiene un equipo hábil para mofarse a la gente.

Se cae la arbitrariedad

Los resultados empezarán a ser muy distintos porque los centros clandestinos de detención no podrán funcionar más, el Consejo de Atención a la Emergencia COVID 19, que ha perdido toda credibilidad ya no podrá tomar decisiones, avalado también por una legislatura vergonzante.

Es decir, absolutamente todo lo que el eterno residente del quinto piso quiso evitar, le está explotando en la cara. La pésima infraestructura sanitaria, la falta de inversión en casi un año de encierro para prepararse, los negociados en pandemia, las imposiciones que ni siquiera su ministro estrella cumplía y la burla constante hacia toda la ciudadanía que criticaba los excesos.

Con el DNU 168/2021 del presidente Alberto Fernández, desea evitar otros escándalos como el que ocurrió en Formosa.

Clorinda o cualquiera de los municipios es libre, pueden circular y no hay policía que se lo pueda impedir. (...)".

Fuente: Urgente24