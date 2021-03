Daniel Aráoz enojadísimo con el jurado de MasterChef Celebrity: “lo que ustedes dicen me suena agresivo o desagradable”

El actor presentó un plato con el nombre de su papá , la devolución negativa del jurado de MasterChef lo hizo sentir ofendido y no se guardó nada.

Cada noche de MasterChef Celebrity se viven distintos momentos, muchas veces, pasan desde la alegría, hasta la tensión o incluso el enojo. Este lunes, los participantes se enfrentaron a un desafío donde Daniel Aráoz recibió una de las devoluciones más negativas. Por tal motivo, el actor se sintió ofendido y expresó su enojo con el jurado.

Al comenzar el programa, los participantes tuvieron que jugar al Tuti Fruti. A medida que Santiago Del Moro sacaba una bolilla, todos debían adivinar nombres de frutas, verduras, ingredientes, recetas o elementos para cocinar.

Luego de probarlo, Germán Martitegui fue muy directo al plantearle: “No entiendo lo que quisiste hacer”, y consideró que todo estaba como separado. Sumado a eso, detalló que el melón no es aconsejable en caliente ni el maracuyá en caliente.

Al notar el disgusto de Daniel Aráoz, Donato le pidió que no se frustrara. Sin embargo, el actor fue contundente con el jurado de MasterChef y les aclaró que “al haberle puesto el nombre de mi viejo, lo que ustedes dicen me suena mal, me suena agresivo o desagradable”.

Por tal motivo, Donato le aclaró que si bien la carne estaba bien cocinada, su plato necesita corrección y le detalló la manera en que debería haber aplicado la fruta tropical.