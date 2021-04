Adriana Cantero aseguró que las clases presenciales se mantienen porque las escuelas "son lugares cuidados"

Para atacar la segunda ola del coronavirus, la decisión del gobierno de Santa Fe es restringir la circulación, mantener la presencialidad en las escuelas y generar el menor impacto posible en el sector productivo. Lo afirmó en Aire de Santa Fe el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach. También la ministra de Educación, Adriana Cantero, confirmó en Aire Digital que las clases presenciales continuarán en todo el territorio provincial de la misma manera, incluso en los nueve departamentos con alto riesgo epidemiológico: La Capital, Rosario, San Lorenzo, Constitución, Iriondo, Belgrano, San Cristóbal, Caseros y San Justo.



Cantero reiteró que se va a trabajar en sostener la presencialidad y cuidarla. "Costó mucho hacerla posible, por eso vamos a continuar porque las escuelas son lugares cuidados", afirmó. Sobre el aumento de casos y un posible escenario de mayor riesgo epidemiológico, indicó que "se va a preservar todo lo que se pueda y se analiza día a día cómo seguir".

La ministra recomendó el cuidado fuera de las instituciones educativas porque la mayoría de los contagios "no se producen en las escuelas, sino que allí se detectan". Aclaró que los protocolos de las escuelas demostraron eficacia pero recordó que "no son instituciones aisladas de la sociedad".

En cuanto a los nueve departamentos con mayor riesgo epidemiológico, Cantero aclaró que sigue la presencialidad con alternancia y que los protocolos sanitarios son los mismos.

Vacunación docente

La vacunación de los docentes, no docentes y auxiliares anotados en el registro online avanza y se estima que el lunes o martes de la semana que viene ya estará inoculado el 100% de los trabajadores de la educación.

"Somos la provincia con más docentes vacunados en el país", señaló Cantero. Hasta este viernes, el 90% del personal de las escuelas ya fue vacunado con las dosis chinas de Sinopharm. "Vamos a finalizar con el 100% de los anotados el lunes o martes de la semana que viene", adelantó.

Este viernes se reanudó la vacunación docente en la CEF 29 de la ciudad de Santa Fe luego de más de 15 días de espera por la faltante de vacuna. A pesar de la lluvia, en un poco más de una hora se vacunaron unos 100 docentes.

En toda la provincia hay unos 84.000 trabajadores del sector educativo, de los cuáles 64.000 son docentes y el resto no docentes y auxiliares. De todos ellos, solo un 77% se anotó para vacunarse de forma voluntaria y un 23% no manifestó su intención de aplicarse las dosis contra el covid. La ministra indicó que la vacunación no es obligatoria y que aquellos docentes que no manifestaron su voluntad de aplicarse la dosis "deberán continuar cumpliendo sus tareas sin vacunarse".

Según Cantero, la vacunación va al mismo ritmo en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos de la provincia. "Ya estamos en todos los casos vacunando a los trabajadores del nivel superior", remarcó.

Fuente: Aire Digital