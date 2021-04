Conmoción en Mendoza por la muerte de una dirigente radical tras un aborto

María del Valle González López tenía 23 años y era conocida como “Mari”. Era la presidenta de la Juventud Radical de La Paz, una ciudad cabecera del departamento homónimo ubicado al sureste de la provincia de Mendoza. Tenía novio y estaba cursando la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo. Su militancia era comprometida, pronunciada. Era una persona muy querida en el partido radical. Murió este domingo en el principal centro de salud de la Zona Este de Mendoza, el Hospital Perrupato. Las razones del deceso aún se investigan.

La joven se presentó el miércoles 7 de abril en el único nosocomio público de su pueblo, el Hospital Arturo Illia. El motivo de la consulta era la solicitud de la interrupción voluntaria de su embarazo. En base a los trascendidos que publicaron los medios locales, se presume que le suministraron un misoprostol de medicación. Dos días después, el viernes 11 de abril, empezó a sentirse mal. El sábado se internó en el Hospital Perrupato y el domingo falleció como consecuencia, en principio, de un cuadro de septicemia.

“Todo apunta, en principio, a una mala praxis”, informó el medio Mendoza Post en base a fuentes judiciales consultadas. Las causas del fallecimiento de “Mari” quedarán esclarecidas en la necropsia que realizó el domingo el Cuerpo Médico Forense y cuyos resultados deberían estar durante este lunes. El fiscal en turno de Santa Rosa Héctor Gustavo Rosas inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento: la carátula es “averiguación de muerte”. El expediente pasó, por su complejidad, de la Fiscalía de Santa Rosa a la Fiscalía de San Martín. La autopsia fue pedida por el fiscal Mariano Carabajal, quien a su vez pidió secuestrar la historia clínica del primer hospital al que la joven militante asistió para abortar.

“Al principio no querían entregarnos la historia clínica de la paciente pero luego de mucha insistencia, accedieron”, le contaron al medio mendocino los mismos que le confiaron cuál fue el procedimiento que tomaron los profesionales de la salud con María del Valle González López: “Nos dijeron que le suministraron un comprimido para interrumpir el embarazo. Ahora hay que ver si esa pastilla no tiene alguna contraindicación o si la chica no tenía alguna otra enfermedad de base que sea incompatible con ese medicamento, situación que debe ser valorada por los médicos”.



La muerte de la joven generó conmoción en el espacio de la política provincial. Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, actual diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, escribió en Twitter: “Recibimos esta mañana la triste noticia del fallecimiento de María del Valle González López, presidenta de la Juventud Radical de La Paz. Envío mi pésame y acompaño en su dolor a sus familiares y amigos, en este difícil momento”.

El propio gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, se manifestó también desde las redes sociales: “Con tremendo pesar, lamento el fallecimiento de María del Valle González López, presidenta de la Juventud Radical de La Paz. Acompaño en su dolor a sus familiares y amigos”. Por su parte, el vicegobernador, Mario Abed, emitió un mensaje de despedida: “Mucho dolor por el fallecimiento de María González López, joven militante radical. Acompaño en este momento tan difícil a su familia y a sus amistades. Que en paz descanse”.

Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y presidente del radicalismo a nivel provincial, sostuvo: “Mucha tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de María González, presidenta de la Juventud Radical de La Paz. Mi acompañamiento a su familia y amigos en este momento de dolor”. El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dejó sus condolencias: “Hoy es un día triste, nos deja una joven militante política, en este mundo tan difícil, y donde participar en política y defender un ideal se cuestiona tanto. Te despido con mucho respeto y elevo una oración en tu nombre. Que Dios te guarde por siempre María González”.

La cuenta de la Juventud Radical paceña también la despidió: “Lamentamos informar la pérdida de nuestra querida Mari, Presidenta de nuestra juventud, tu lucha no será en vano. Te vamos a extrañar tanto. Vuela alto muy alto Mari”. Lo mismo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella estudiaba: “La decana Claudia García y toda la comunidad educativa lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la estudiante de Trabajo Social, María del Valle González López. Acompañamos en este duro momento a su familia, amigos y amigas”.

El ex intendente de La Paz y actual secretario administrativo de Diputados, Sergio Pinto, recordó que la joven militante provenía de una familia ajena a la política, que se había criado en el campo, que había nacido y se había criado en Arroyito, cerca del desierto norte de Desaguadero. “El año pasado fue electa presidenta de la Juventud Radical de La Paz. También fue reina distrital por Desaguadero”, contó. A su vez, informó que recién estaba empezando en el mundo de la política y que no había ejercido ningún cargo público.

