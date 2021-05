Dura advertencia para el Gobierno de cara a las elecciones 2023: “Si hace eso pierde automáticamente”

En medio de la interna del Gobierno por las diferencias en el Ministerio de Economía que propiciaron el pedido de renuncia por parte de Martín Guzmán para el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el analista político Artemio López opinó sobre las políticas implementadas de cara a las elecciones 2023 y advirtió: “Si hace eso pierde automáticamente”.

López dio declaraciones a C5N donde enfatizó en la pérdida de salario de la población y el aumento de la pobreza. En ese marco, señaló que si el “Gobierno aumenta las tarifas es difícil que gane” y recordó que el expresidente Mauricio Macri lo probó de manera fehaciente y perdió las elecciones. “Los tarifazos fueron decisivos” para consolidar “su deterioro en términos de posibilidades electorales”, completó.

“Es el único presidente que no puede renovar una primera reelección, es bastante inédito. La magnitud del tarifazo fue espeluznante”, añadió. Por eso, López insistió en que si se desina la plata a tarifas los sectores medios y medios bajos no van a disponer de herramientas para el consumo y eso impacta en la economía. “Es el conjunto del sector asalariado el que está en una muy mala situación”, agregó.

En ese sentido, afirmó que el salario que más se repite es de $45.000, es decir, por debajo de la línea de pobreza y tanto el salario Mínimo, Vital y Móvil como las jubilaciones y pensiones están por debajo de la línea de indigencia. “Estamos en una crisis del ingreso familiar inédita, solo es comparable con la crisis del 2002. Entonces no se puede coquetear con ningún tipo de especulación en términos electorales”, reflexionó.

Candidatura de Horacio Rodríguez Larreta

El analista político también opinó sobre la figura Horacio Rodríguez Larreta y aclaró que su disputa con Nación “es una apuesta para afirmar su candidatura al 2023”. “Lo viene haciendo desde hace tiempo, no descubrí nada nuevo”, subrayó. Igualmente, consideró: “El PRO no tuvo fisuras cuando gobernó, no las tiene como oposición. Fue un gobierno pésimo y una oposición pésima pero no hay diferencia entre ellos”.

Sin embargo, el analista sostuvo que desde su punto de vista “el candidato del espacio sigue siendo Mauricio Macri, bastante lejos de lo que es Rodríguez Larreta”. Tras ello, afirmó que todavía “falta mucho para que haya algún otro candidato que pueda discutir el liderazgo a Mauricio Macri”. Cabe destacar que varios referentes del interbloque, como María Eugenia Vidal, buscan la candidatura.

