«Caradura»: Jorge Macri liquidó a Baradel por amenazar con un paro docente

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que las clases en el distrito comenzarán el lunes tras llegar a un acuerdo en paritarias con los trabajadores estatales. Sin embargo, no escatimó críticas hacia dirigentes gremiales del sector educativo, especialmente a Roberto Baradel, secretario general de Suteba, a quien calificó de «caradura» y cuestionó su postura.

«En la Ciudad hay un compromiso de que las clases comiencen. Vamos a trabajar en ese sentido. Al que adhiera al paro le descontaremos la jornada y con eso iremos armando un fondo que distribuiremos entre los que no adhirieron a los paros«, declaró Macri en una entrevista en TN.

Reconociendo la insuficiencia salarial de los docentes en la Ciudad, Macri destacó que los sueldos oscilan entre $800,000 y $1,100,000 para una jornada completa, dependiendo de la antigüedad. Subrayó la legitimidad del reclamo por recomposición salarial ante la fuerte inflación del último periodo.

La crítica hacia Baradel no se hizo esperar, y Macri lo calificó como «caradura» y señaló que los docentes no se sienten representados por él. Enfatizó que durante el gobierno de Alberto Fernández, no pusieron en duda el inicio lectivo, acusándolos de falta de coherencia en su accionar.

Sobre la posibilidad de declarar la educación como «servicio esencial», en medio del conflicto sindical, Macri admitió la insuficiencia salarial docente y la necesidad de administrar las paritarias con responsabilidad. Argumentó que la inflación golpea a todos y cerró paritarias en la ciudad con un aumento del 26% por dos meses más un bono.

En cuanto al modelo educativo, Macri planteó la necesidad de discutir no solo la cantidad de días garantizados, sino también si en el aula se aprende. Concluyó afirmando que el problema radica en que la Argentina sigue pensando que tiene un modelo educativo maravilloso, y mientras persista esa percepción, no se avanzará.

