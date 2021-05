Perotti dijo que estamos ante el peligro inminente de no poder dar respuesta y que Rafaela es la ciudad más complicada

Las clases en Santa Fe continuarán hasta el 4 de junio en forma virtual, volverán a abrir los comercios y servicios gastronómicos, pero la circulación seguirá restringida de 18 a 6, según anunció el gobernador, Omar Perotti, en un discurso este mediodía.

“Hoy la situación epidemiológica es crítica, con muy pocas camas disponibles para una gran demanda”, sostuvo Perotti al justificar el mantenimiento de las restricciones. El gobernador explicó que “es incesante el tratamiento de casos” en los efectores públicos y privados, por lo cual alertó que existe “un peligro inminente de no poder dar respuesta a esa gran cantidad de pacientes”.

Para ratificar el crítico momento sanitario que enfrenta la provincia, el gobernador remarcó: “No tenemos camas ni respiradores para atender la demanda”.

“Ayer hubo 3607 casos de nuevos contagios en la provincia. Pero el sistema así está saturado”, insistió Perotti. Además, reconoció la labor del personal de salud, que “está haciendo un gran esfuerzo”, y adelantó que su gobierno está tratando de adquirir vacunas en el exterior. “Pero hay escasez e intermediarios que no ofrecen estándares de calidad” del producto que ofrecen, subrayó.

También se refirió al proceso de vacunación contra el Covid-19, al que calificó de “eficiente” ya que se inocularon 726.000 personas objetivo de las 1.200.000 registradas.

Perotti aseguró que la prohibición de no circular “hizo que baje el número de accidentes” lo cual “permitió ampliar espacios en hospitales”. Además, anunció que por 30 días más se postergarán las intervenciones quirúrgicas programadas que no sean de urgencia.

“Sé que son medidas que no nos gustan adoptar, para debemos hacerlo para cuidar y preservar la vida” de los santafecinos, acotó.

Al referirse a la continuidad de las clases virtuales, el gobernador aseguró que cree “profundamente en la educación” pero que “el tema sanitario se nos impone por sobre la educación”. Pese a que el DNU presidencial establece que las zonas en alarma epidemiológica deben mantener las clases a distancia, el gobierno de Perotti había mantenido la presencialidad antes del confinamiento estricto.

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, ratificó que los departamento Rosario, La Capital y San Lorenzo se encuentran actualmente en situación de alarma sanitaria y que sus habitantes “están en alto riesgo epidemiológico”. Mencionó el comprobado alto estrés en el sistema sanitario y señaló que la ocupación de camas en Rosario y la capital provincial es hoy de un 97%. La ciudad más complicada es Rafaela, donde está ocupado el 100% de las camas Covid.

Las medidas a partir del lunes

El horario permitido de circulación será de 6 a 18.

Las clases siguen a distancia.

Los comercios considerados no esenciales podrán abrir sus puertas desde el lunes y a viernes hasta las 17. En tanto, aquellos “esenciales” (supermercados, farmacias, almacenes, etc) podrán hacerlo hasta las 19. El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6 y las 19, con un aforo máximo del 30%.

Sigue suspendida la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.

Actividades suspendidas

La práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales.

El funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre.

Actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

