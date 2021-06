Coronavirus en Argentina: confirmaron 587 muertes y 35.017 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 587 muertes y 35.017 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.852.156 y las víctimas fatales son 79.320.

Por otra parte, se informó que fueron realizados 110.774 testeos con una tasa de positividad del 31,61%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 14.178.141 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 363.520 casos positivos activos en todo el país y 3.409.316 recuperados.

Del total de muertes, 341 son hombres (182 de la provincia de Buenos Aires, 25 de la ciudad de Buenos Aires, uno de Catamarca, seis de Chaco, cinco de Chubut, 18 de Córdoba, cinco de Entre Ríos, cuatro de Formosa, nueve de La Pampa, 22 de Mendoza, tres de Misiones, cinco de Neuquén, cuatro de Río Negro, ocho de Salta, seis de San Juan, 13 de San Luis, 16 de Santa Fe, cinco de Santiago del Estero y cuatro de Tucumán) y 240 son mujeres (122 de la provincia de Buenos Aires, 23 de la ciudad de Buenos Aires, una de Catamarca, seis de Chaco, cuatro de Chubut, 16 de Córdoba, tres de Entre Ríos, cinco de Formosa, una de La Pampa, 16 de Mendoza, una de Misiones, tres de Neuquén, cuatro de Río Negro, dos de Salta, cinco de San Juan, 10 de San Luis, 17 de Santa Fe y una de Santiago del Estero.

Seis personas (cuatro de la provincia de Buenos Aires, una de Córdoba y una de Santa Fe) fueron registradas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 7.614 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 76,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 74,9%.

De los 35.017 contagios, 12.274 son de la provincia de Buenos Aires, 2.227 de la ciudad de Buenos Aires, 392 de Catamarca, 802 de Chaco, 529 de Chubut, 610 de Corrientes, 4.996 de Córdoba, 1.214 de Entre Ríos, 1.108 de Formosa, 248 de Jujuy, 429 de La Pampa, 245 de La Rioja, 1.042 de Mendoza, 189 de Misiones, 874 de Neuquén, 494 de Río Negro, 720 de Salta, 697 de San Juan, 509 de San Luis, 234 de Santa Cruz, 3.665 de Santa Fe, 525 de Santiago del Estero, 75 de Tierra del Fuego y 1.009 de Tucumán.

El gobierno nacional desmintió eyer que haya rechazado el envío de vacunas Pfizer contra el coronavirus a través del mecanismo Covax. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió a la carta de Santiago Cornejo, representante del fondo en América Latina, y sostuvo: “Bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer”.

“Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer quiere vender su vacuna a la Argentina, y estamos trabajando en eso. (...) Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna. No nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo”, señaló la funcionaria durante una conferencia de prensa.

Luego remarcó: “Esto es gravísimo; no puede volver a suceder. Tiene un impacto, porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor que bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen con Pfizer. La Argentina quiere comparar la vacuna de Pfizer. La empresa quiere venderla y estamos trabajando para eso”, dijo la ministra esta mañana en la rueda de prensa.

“Necesito transmitirle a la población que cada vez que escuche una noticia se tome dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema. Es una situación grave y no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población”, sostuvo la ministra.

Cornejo había declarado que el Gobierno le pidió al fondo Covax que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina. Tras la polémica, se desdijo de lo expresado y en el texto que le envió a Vizzotti indicó: “Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabés que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral”.

Con información de www.infobae.com