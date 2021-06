Perotti culpa a Colón de su incapacidad, pero la falta de insumos en hospitales es su responsabilidad

Hoy se dio el pico del mes y desde el gobierno de Perotti no tuvieron mejor idea que culpar a Colón por los festejos. Siempre deslindado responsabilidades, siempre culpando a otros, nunca asumiendo culpas y admitiendo que no tienen capacidad y son los culpables realmente de que los hospitales estén sin posibilidades de recibir más a nadie. La salud en Santa Fe no es culpa de Colón, Perotti lo sabe, pero su incapacidad de autocrítica no le deja ver la realidad.

El reporte epidemiológico de este lunes arrojó 1.779 nuevos contagios de Covid-19 en toda la bota santafesina, llegando al total de 373.758 casos positivos en la provincia desde que comenzó la pandemia. Las cifras de infectados diarios descienden en la provincia, pero en la ciudad se registró el pico de casos mas alto del mes.

En Santa Fe fueron 439 los contagios de Covid reportados este lunes, con lo que la capital santafesina llegó a los 45.220 casos totales reportados. Con estas cifras, el departamento La Capital registra 61.492 contagios desde el inicio de la pandemia. Rosario registró 377 contagios, 62 casos menos que la capital de la provincia.

Este lunes fue otra jornada marcada por una gran cantidad de fallecimientos por Covid en la provincia. En esta línea, se reportaron 84 muertes en el territorio provincial, con el fallecimiento de 13 pacientes en Santa Fe. Desde que comenzó la pandemia, 5.945 personas murieron por Covid en la provincia.

Las cifras de internados son otro motivo de gran preocupación en el marco de la segunda ola. En la actualidad hay 576 pacientes internados en sala general de los centros de salud provinciales, mientras que en unidades de terapia intensiva se encuentran atendidos 377 pacientes (357 requieren asistencia respiratoria mecánica).

Los santafesinos que ya transcurrieron el Covid y fueron dados de alta ya son 349.912 diseminados en toda la provincia. En cuanto a los casos activos, actualmente hay 22.740 contagiados en la bota santafesina.

Los 84 fallecidos por localidad:

-24 pacientes (31 años, 54 años, 56 años, 2 de 57 años, 63 años, 65 años, 2 de 69 años, 74 años, 78 años, 79 años, 2 de 80 años, 81 años, 82 años, 83 años, 86 años, 91 años, 2 de 94 años, 95 años, 96 años y 98 años) con residencia en la localidad de ROSARIO.

-13 pacientes (57 años, 2 de 62 años, 63 años, 64 años, 68 años, 70 años, 2 de 75 años, 80 años, 82 años, 85 años y 97 años) con residencia en la localidad de SANTA FE.

-5 pacientes (62 años, 70 años, 88 años, 89 años y 94 años) con residencia en la localidad de ESPERANZA.

-4 pacientes (58 años, 62 años, 72 años y 84 años) con residencia en la localidad de RECONQUISTA.

-3 pacientes (57 años, 62 años y 81 años) con residencia en la localidad de VENADO TUERTO.

-3 pacientes (61 años, 68 años y 81 años) con residencia en la localidad de RAFAELA.

-2 pacientes (47 años y 78 años) con residencia en la localidad de PUERTO GENERAL SAN MARTIN.

-2 pacientes (59 años y 74 años) con residencia en la localidad de LAGUNA PAIVA.

-2 pacientes (61 años y 66 años) con residencia en la localidad de SANTO TOME.

-2 pacientes (66 años y 75 años) con residencia en la localidad de SAN JOSE DEL RINCON.

-2 pacientes (76 años y 97 años) con residencia en la localidad de ARROYO SECO.

-2 pacientes (43 años y 47 años) con residencia en la localidad de HUMBOLDT.

-1 paciente (54 años) con residencia en la localidad de IBARLUCEA.

-1 paciente (88 años) con residencia en la localidad de MARIA TERESA.

-1 paciente (56 años) con residencia en la localidad de MURPHY.

-1 paciente (56 años) con residencia en la localidad de SAN GREGORIO.

-1 paciente (79 años) con residencia en la localidad de VILLA CONSTITUCION.

-1 paciente (78 años) con residencia en la localidad de TOSTADO.

-1 paciente (60 años) con residencia en la localidad de SAN LORENZO.

-1 paciente (48 años) con residencia en la localidad de PEYRANO.

-1 paciente (64 años) con residencia en la localidad de OLIVEROS.

-1 paciente (44 años) con residencia en la localidad de CORONDA.

-1 paciente (52 años) con residencia en la localidad de GALVEZ.

-1 paciente (57 años) con residencia en la localidad de RECREO.

-1 paciente (38 años) con residencia en la localidad de ARROYO LEYES.

-1 paciente (32 años) con residencia en la localidad de FRONTERA.

-1 paciente (55 años) con residencia en la localidad de DOS ROSAS Y LA LEGUA.

-1 paciente (57 años) con residencia en la localidad de SAN JUSTO.

-1 paciente (47 años) con residencia en la localidad de LA SARITA.

-1 paciente (57 años) con residencia en la localidad de MALABRIGO.

-1 paciente (77 años) con residencia en la localidad de LAS TOSCAS.

-1 paciente (52 años) con residencia en la localidad de AVELLANEDA

Fuente: Uno Santa Fe