«Es un alcornoque imposible de igualar»: Aníbal Fernández volvió a apuntar contra Graciela Ocaña

Aníbal Fernández volvió a arremeter contra la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y aseguró: «Es un alcornoque imposible de igualar». Lejos de quedarse callado, advirtió: «Las bestialidades de esta mujer las van a tener que pagar» en alusión a la denuncia tanto por el Plan Qunita como al resto de las presentaciones que la principal agrupación opositora llevó a cabo en contra del dirigente del Frente de Todos.

Este sábado, en diálogo con Radio 10, el funcionario adelantó: «Voy a ir por daños y prejuicios por una suma muy importante». Por otra parte, respecto a la fiscal que solicitó el sobreseimiento de todos los involucrados en la denuncia por el Plan Qunita, afirmó: «A Baigún no la conozco, pero lo que rescato es que no hizo lo que hicieron Bonadío o Taiano que no entienden nada».

«La fiscal aclara que no se comprende ni la logística, ni los impuestos, etcetera en la diferencia de precios», agregó y destacó: «Encontramos una fiscal que se puso las cosas al hombro e hizo lo que tenía que hacer». Aníbal Fernández no solo apuntó contra Ocaña sino que también disparó contra otro diputado de Juntos por el Cambio. «El otro día escuchaba al cabeza de frasco de (Waldo) Wolff diciendo que estábamos a siete diputados de ser Venezuela».

Y remarcó «No sabe qué carajo es Venezuela». Por último, sobre el decreto que emitió ayer el Gobierno mediante el que modificó la ley de vacunas para poder acordar con Pfizer y los demás laboratorios norteamericanos, el miembro del oficialismo respaldó la decisión y sostuvo: «Me parece saludable que se hagan esas cosas».

Para concluir, disparó contra Mauricio Macri y afirmó: «Todo lo que dice y hace el expresidente lo enchastra» por lo que alertó: «Y ahora quiere enchastrar el proceso electoral». Al igual que con Graciela Ocaña, el exjefe de Gabinete calificó al exmandatario de «alcornoque», pero además también lo trato de «ruín» y «corrupto».

Con información de www.elintransigente.com