Lacalle Pou: “Nuestro gobierno ha tomado una decisión de dejar las palabras de lado y avanzar”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, participó este viernes del XIV Foro Atlántico “Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios”, que se desarrolló en Madrid. En su intervención vía zoom, donde compartió un panel con los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Ecuador, Guillermo Lasso; y de Chile, Sebastián Piñera; volvió a referirse a la decisión de su país de firmar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur.

“Días movidos en nuestros países”, dijo cuando saludó. En cuanto a lo anunciado por su administración respecto a la relación con el bloque regional, remarcó: “Es un reclamo de hace muchos años de que el Mercosur avance más rápido y de que algunos países del bloque avancen en acuerdos con otros países. Nuestro gobierno ha tomado una decisión de dejar las palabras de lado y avanzar“, señaló.



Y agregó: “Lo hemos hablado en las reuniones ministeriales y en algunas cumbres, y llegamos a un punto en el cual se acerca el fin de la pandemia y el mundo va a arrancar con más vértigo aún”.

“Uruguay y el Mercosur tienen una posición privilegiada. El tema es que somos una región proteccionista. El mundo va hacia allá y obviamente Uruguay tiene más poder negociador si es con el Mercosur. Si no vamos todos juntos, a nuestros socios le decimos: ‘Déjennos avanzar’. Esto no supone romper el Mercosur ni la regla del consenso. Uruguay sin duda va a avanzar”, destacó.

Luego le preguntaron por su postura a favor de la libertad individual en la pandemia. “En nuestro país rige una democracia plena con todos los derechos previstos en el goce de ese ejercicio y en ese ámbito se dio un debate muy fuerte. Hubo un reclamo para ir a la cuarentena obligatoria y al encierro”, recordó.

Y luego dijo: “Salió bien porque la población entendió esa libertad responsable. La libertad es la personal pero en la comunidad. El hombre es un ser social por excelencia. Los uruguayos lo hicieron, no el gobierno. Tuvimos momentos más complejos cuando los contagios y las muertes se dispararon. Ahí, si bien aplicamos algunas medidas restrictivas, la libertad fue nuestro faro”.

El Mercosur

Uruguay anunció durante el encuentro del Consejo del Mercado Común (CMC) que comenzará a conversar con terceros países para negociar “acuerdos comerciales extrazona”. Se trata de una decisión que apunta a avanzar en la apertura y favorecer el intercambio del “socio menor” del bloque y que, al mismo tiempo, comparte con el “socio mayor”, Brasil. La confirmación de la decisión deja en una posición solitaria a la Argentina, que se resiste a modificar el régimen actual, que somete a todos los integrantes tener el aval unánime.

“La posición del canciller (Francisco Bustillo) y de la ministra de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche) consistió en defender la modernización del bloque, a través de una agenda de negociaciones externas sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente”, indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y agregó que Uruguay entiende “que la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada”.

Por otra parte, el comunicado indica que en la reunión “no se aprobó la reducción del arancel externo común, a pesar de que Uruguay había apoyado algunas de las propuestas presentadas”. Y subraya que el país sudamericano, “inspirado en principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio”, actuará “conforme a ellos en materia de inserción internacional, reivindicando su calidad de miembro pleno del Mercosur”.

La decisión de Uruguay confirma lo que ya había quedado explicitado en la última reunión que mantuvieron cara a cara los presidentes uruguayo y argentino, cuando Lacalle Pou fue confrontado por el presidente argentino Alberto Fernández en un áspero cruce diplomático. Fue en marzo y había sido en el marco de los “festejos” por los 30 años del Mercosur.

Allí quedó claro que tanto Brasil como Uruguay estaban a favor de flexibilizar el bloque, mientras Paraguay evitaba una posición intransigente. “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur”, sentenció Fernández.

Fuente: Infobae