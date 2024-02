Alquileres: cuáles son los nuevos requisitos que deben conseguir los inquilinos

Los alquileres son un punto clave en la economía de la mayoría de las familias argentinas y uno de los que el Gobierno de Javier Milei decidió modificar apenas llegó al control del Estado. De esa manera, este año los inquilinos deben adaptarse a nuevos requisitos para alcanzar a firmar un contrato de locación.

La Ley de Alquileres quedó derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno. Como consecuencia, hay nuevas condiciones y requisitos que determinan la relación entre inquilinos y propietarios.

¿Cómo es alquiler en 2024 sin la Ley de Alquileres?

Una de las cosas que determinaba la ley anterior era que los contratos debían hacerse por dos o tres años. Ahora se pueden celebrar desde los tres meses.

Por otra parte, propietarios e inmobiliarias impulsan el seguro de caución, un costo que antes que no tenían los que alquilaban porque podían llevar un recibo de sueldo o un garante. Ahora, en muchos casos, los obligan a tener un seguro de caución.

Alquileres indexados a nuevos valores y gastos extras

Hay casos en los que los propietarios piden indexar por el precio de la nafta más cara o al de la carne. Y el nuevo marco regulatorio lo permite. Por otra parte, hasta hace poco se veían avisos de propiedades que aclaraban que, como el monto del alquiler se pedía en dólares, no se indexaba. Eso ya no sucede, ya no importa la moneda, ahora varios piden aumentos.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido que las inmobiliarias cobren un mes de comisión. Sin embargo, muchas lo hacen e incluso lo publican en los avisos online. Además, muchas inmobiliarias cobran sellado a pesar de que en la Provincia Buenos Aires se prohibió que lo hagan.

Otro tema a tener en cuenta es que antes la comisión, según la Ley de Alquileres, era de un mes. Ahora no hay límite para pedir.

