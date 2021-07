¿El kirchnerismo le suelta la mano a Alberto Fernández?: la inesperada confesión de Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, se encuentra desde hace varias semanas cumpliendo su condena de manera domiciliaria. Este miércoles volvió a hablar luego de varios días y continúa con una postura muy crítica hacia un lado y el otro de la grieta. Continúa cargando contra Mauricio Macri, pero también se separa de la gestión de Alberto Fernández: «Hoy no me considero oficialista del Frente de Todos«.

En diálogo con Radio del Plata, De Vido analizó la actualidad política y social de la Argentina. «No veo bien al país», comenzó el exministro. «Creo que hay un problema muy grave en materia económica que genera un tema de postergación social de los trabajadores y empobrecimiento de amplias capas de la población», profundizó.

A su vez, comentó que el no se siente «un aficionado a formar opiniones políticas desde las encuestas, pero la mayoría de los dirigentes políticos tiene imagen negativa», de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de noviembre. En cuanto a cómo se siente hoy en la política, sentenció: «Hoy no me considero oficialista del Frente de Todos».

Pero no todo fue crítica para el sector oficialista. De Vido comentó que «el paso que dio el año pasado el Gobierno con el tema de Vicentín, fue correcto. Si no hay una política de comercio exterior, los dólares no van a venir y no hay forma de recuperar un país así». Sobre Macri, dijo que «hizo una catástrofe en el país y nunca fue denunciada».

«Cuando me detuvieron, los medios incitaban a ir a escracharme a mi casa y ahí estaba mi hijo menor», comentó De Vido. Luego, destacó que en su gestión aplicó la Ley de Medios en el Ministerio de Planificación. «Fuimos el único. Le sacamos la concesión de Fibertel a Clarín y al día siguiente, la Corte lo anuló. Macri derogó la Ley de Medios por decreto y cuando asumimos, no hicimos nada», finalizó.

Con información de www.elintransigente.com