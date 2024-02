«Momento trágico»: Juan Grabois cargó contra el Gobierno y tildó a Pettovello de «desgraciada»

Juan Grabois reivindicó su contraposición a la política económica que está llevando a cabo Javier Milei. A pocos días de que inicien las clases, el dirigente social expresó su preocupación por la clase baja. Entre los principales apuntados, el referente del MTE responsabilizó a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. La tildó de «desgraciada» por desfinanciar a los comedores.

Uno de los opositores más destacados que tiene el actual Gobierno mostró su temor por lo que puede ocurrir con el sector social más marginado. «Estamos atravesando un momento trágico en nuestro país. Las condiciones sociales empeoraron velozmente desde un piso muy bajo y ahora estamos en el subsuelo número cuatro. Hay un dato llamativo y es que, según el INDEC, para no ser pobre necesitás $600 mil y el salario mínimo es de $156 mil», advirtió en A24.

Juan Grabois afinó la puntería del Gabinete nacional y disparó contra la ministra de Capital Humano: «La crisis alimentaria se desata, fundamentalmente, a partir de la decisión de la desgraciada o sinvergüenza de Pettovello. La denuncié penalmente por incumplimiento de funciones y abandono de persona», enfatizó el titular del Frente Patria Grande.

«Hay que aprender las lecciones de la historia. Veo una situación dramática. Me preocupa que empiecen las clases, que los comedores estén, que no haya una crisis humanitaria. Después hay una tarea política que tenemos que ser una oposición frontal muy dura», sumó el ex precandidato a presidente con un tono de intranquilidad.

Al mismo tiempo, el dirigente social reconoció que el libertario es hijo de las malas gestiones pasadas: «Venimos de dos fracasos muy grandes de las coaliciones tradicionales. Milei es un personaje extraordinario, está fuera de lo ordinario. Puede ser bueno o malo, creo que va a ser malo. A los sectores medios les va a terminar de pegar cuando venga lo cuota del cole, la prepaga, el resumen de la tarjeta. Es terrible», subrayó.

«Estoy preocupado por el cambio cultural de «Ni una Menos» por el «uno menos». Había un joven todo quemado por sacar un cable y vender el cobre. Festejar la muerte de un ser humano que se la estaba rebuscando, es muy jodido. Me siento mal como argentino que nuestro pueblo y el Gobierno esté haciendo daño deliberadamente», cerró.

Con información de www.elintransigente.com