“Te conozco sin maquillaje”, la traumática experiencia de Piñón Fijo con un fan

Piñón Fijo estuvo como invitado especial en el programa “Los Mammones” de América TV en la noche del miércoles. El popular payaso abrió su corazón al aire para compartir con Jey Mammón y sus panelistas distintas anécdotas tanto de su vida personal como profesional.

Entre las historias que contó el mediático hubo una que llamó bastante la atención de los periodistas del ciclo. Se trató de la traumática experiencia que tuvo el artista con un fan cuando viajó a la provincia de Tierra del Fuego unos años atrás.

Piñón Fijo relató que corría el 2002 cuando pasando por la localidad de Tolhuin, de camino a Ushuaia, y se topó con un panadero cuyo negocio tenía empapelado con varias fotos de distintas celebridades de la Argentina. Al verlo, aunque el payaso estaba de civil y no tenía maquillaje, lo reconoció.



“Era paradigmática la panadería, iban turistas y él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo y me pidió: ‘puedo sacar una foto’”, dijo el famoso al agregar que le explicó a su admirador que la instantánea no le serviría a ninguno de los dos, porque no estaba maquillado.

Sin embargo, aseguró Piñón Fijo, el panadero insistió tanto y hasta le prometió que no compartiría la foto con nadie, por lo que él terminó accediendo. Sin embargo, el fanático no cumplió y, al parecer, puso la postal en la pared de su negocio.

A la semana me empezaron a llegar mensajes de gente que pasaba por Tolhuin y me decía: ‘te conozco sin maquillaje’”, expresó el popular argentino.

El payaso, además, detalló la razón por la que prefiere no tomarse fotografías sin su maquillaje. “A mí me pasó de tener una complicidad muy linda con los adultos. Porque en realidad no era por mí, era por la magia de un personaje que le gustaba a sus niños. Pero, el 99,99 % menos el panadero de Tolhuin”, expresó con humor.