«Es un chorro, estar preso le hizo muy mal»: Luis Juez explotó de bronca tras la liberación de Amado Boudou

El diputado nacional opositor al Gobierno, Luis Juez, explotó de bronca tras la liberación de Amado Boudou y expresó: «Ese tipo sale y lo primero que dice es que quiere hacer política. Loco, no tenés autoridad para hacer nada, quédate en tu casa cuidando a los mellizos, por Dios», y agregó: «Es un chorro, los pocos días que estuvo preso le hizo muy mal. Tu Gobierno no para de imprimir, ya no le queda tóner a la maquina que vos te choreaste».

En este sentido, añadió: «Ese delincuente que fue vicepresidente de la Argentina y estuvo 11 meses preso en un paraíso absoluto con el argumento que tenía que cuidar a los mellizos. Olvídate de hacer política porque lo que tocaste lo hiciste de la peor manera», y además recordó antes de que se confirme la condena que «había visto las pruebas y dije este tipo está hasta las manos», en diálogo con LN+.

Asimismo, ironizó sobre la decisión de la Justicia: «Anoche en casa se cortó la luz y le dije a mi mujer esperá a mañana que a Boudou lo ponen el libertad e hizo un curso de electricidad, ahora quiere hacer política». «Mirandolo a los ojos le dije: ‘usted es un delincuente, va a terminar condenado y preso por la causa Ciccone’, cuando la causa ni siquiera tenia etapa instructora», rememoró.

Por otra parte, en referencia a la demora de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, afirmó: «No nos pueden engañar como nos engañaron porque tenemos un montón de gente preocupada y angustiada. Que la carta la envíe una funcionaria de quinto nivel es un desastre, seguro la recibió el oso de Putin con el que boxea. Me enoja la mentira, la hipocresía, el cinismo me pone loco».

«Nosotros podemos acceder al expediente solo si el Kirchnerismo quiere que lo sepamos, porque el naipe lo manejan ellos, tienen la baraja en la mano. Que no nos quieran echar la culpa a nosotros, lo grave es que esta señora (Cecilia Nicolini) cuando estuvo en Rusia, a parte de visitar y sacarse fotos en todos los lugares icónicos de Moscú, le dijeron que tenían problemas con la segunda dosis», manifestó.

Por último, concluyó: «No quiero olvidar de los vacunados VIP cuando en este país tenemos 104 mil muertos, a mi se me murieron amigos por estos delincuentes y es lo que pasó ayer con la carta que le mandaron al Gobierno de Rusia. El problema no es como se filtró la carta, el problema es que nos enteramos 11 meses después que nos están mintiendo y que lo que decían todos era absolutamente cierto».

Con información de www.elintransigente.com