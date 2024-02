Pullaro y la propuesta a los docentes: "El docente, con carga horaria doble, ganaría más de $700.000"

En el marco de la inauguración del ciclo lectivo 2024 en la provincia de Santa Fe –en un acto realizado en la localidad de Las Tunas- el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a hacer referencia a los recursos con los que cuenta la administración y al respecto, cruzó al presidente de la Nación, Javier Milei.

Además, les reclamó a los docentes que vuelvan a las aulas y reconoció que “si hay dolarización en Argentina es porque el Congreso de la Nación cree en eso”.

En rueda de prensa en las instalaciones de la Escuela Miguel Lifschitz, el gobernador habló del recorte de recursos del Gobierno nacional a las provincias y sostuvo que, a raíz de esa situación, continuará la reducción de gastos en Santa Fe.

“Vamos a seguir ajustando. De 18 ministerios y secretarías, bajé a 11. Bajé gastos de funcionarios políticos que ahora se mueven en sus autos, bajamos las estrellas de los hoteles y bajamos todo y vamos a seguir reduciendo para lograr equilibrar las cuentas”.

Consultado sobre la disputa de la Presidencia con el gobierno de Chubut, en la que la pirotecnia verbal utilizada tanto por Milei como por Ignacio Torres (gobernador de Chubvut) escaló a niveles inusitados Pullaro indicó: “Nosotros siempre vamos a hablar de cara a la sociedad. No me van a encontrar llorando (por los recursos), ni peleando. Lo que hacemos es poner en agenda, sobre la mesa, lo que Santa Fe produce y aporta y que no vuelve de la Nación”.

A su criterio, “Ignacio Torres estuvo bien. No puede permitir que, de un día para el otro, le recorten los recursos, por más que deba. De un día para otro, no. Te ponen contra la pared y tenés que reaccionar. Nosotros tenemos una situación distinta. Perotti tuvo sequía e inundación y variaron las variables macroeconómicas”, explicó el titular del Ejecutivo santafesino.



Además, el mandatario ponderó las formas de la política provincial y enfatizó que “tenemos un modelo de provincia que tiene que ver con la forma de gobernar, pero también con la forma de dialogar. Oficialismo y oposición dialogamos mucho y no tenemos la soberbia de creer que tenemos toda la verdad. Es lo que queremos llevar a todo el país. Le pedimos al gobierno nacional que mire al interior productivo”.

Respecto al vínculo con funcionarios del gobierno nacional, Pullaro admitió que habla "con los ministros constantemente y les pongo en agenda los temas” y pidió: “Que nos permitan a nosotros cobrar el impuesto a los combustibles y el boleto de colectivos se va a reducir muchísimo”.

Luego de confirmar que asistirá al primer discurso del presidente Milei para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, el gobernador se refirió a la posibilidad de que se anuncie la dolarización en Argentina.

Pullaro pidió a los docentes que "vuelvan a las aulas a enseñar"

Por otro lado, el gobernador habló sobre el conflicto con los docentes provinciales, quienes rechazaron la propuesta de incremento salarial y acaban de concretar una medida de fuerza de 48 horas.

“Pido humildad y racionalidad en la discusión. La sociedad tiene que saber que la provincia de Santa Fe, desde febrero de 2023 a febrero de 2024, recompuso los salarios 215%, casi 30 por encima de Córdoba y Entre Ríos. Eso es porque Perotti dio una paritaria que no había dado nunca y dejó una deuda del 36% pero no dejó la plata para pagar”.

Pullaro remarcó que la provincia “ofreció, a base de diciembre a hoy, una recomposición del 46,3%” y se preguntó: “¿Qué sector de la sociedad, industriales, el campo, el sector privado tuvo una recomposición en tres meses del 43%? Ninguno”.

“Les pido a los docentes que vuelvan a las aulas, que vuelvan a enseñar. Nosotros vamos a trabajar para recomponer los salarios. No podemos pagar más en estos momentos, pero si los recursos crecen nos comprometemos a pagar de acuerdo al crecimiento de los recursos”.

Por último, indicó que el sueldo inicial sería, con base en la oferta realizada, de $411.000, mientras que el docente, con carga horaria doble, ganaría más de $700.000. “Sabemos que la cosa está mal, pero cobran más que la media nacional”, concluyó.

Con información de Aire de Santa Fe