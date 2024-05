Cristina Kirchner cargó contra la reforma laboral: «Beneficia solo a quienes evaden»

Tras una agotadora sesión en la Cámara de Diputados que culminó con la aprobación parcial de la Ley de Bases, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner no tardó en expresar su indignación hacia la reforma laboral contemplada en el proyecto y denunció que beneficia a los que «evaden» impuestos. Esto se debe a que el empleador no recibirá multas económicas por parte de la AFIP si no le realiza los aportes jubilatorios al empleado.

En su publicación en la red social X, Cristina destacó el discurso de la diputada Vanesa Siley durante la sesión, donde se abordó el controvertido tema de la reforma laboral y el trabajo no registrado. Kirchner elogió la intervención de Siley, quien, además de ser diputada, es reconocida como militante política y dirigente sindical, por su análisis crítico de las políticas aplicadas durante décadas en el país.

«Son nueve minutos imperdibles donde la diputada Siley, militante política y dirigente sindical, analiza los resultados (o sea… evidencia empírica) de las teorías políticas aplicadas durante 40 años de democracia y que, fracasadas una y otra vez, se vuelven a aplicar beneficiando solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral», expresó la expresidenta de la Nación.

Además, la ex vicepresidenta aprovechó para realizar una ocurrente comparación entre el economista Javier Milei y el reconocido académico penalista Eugenio Zaffaroni, sugiriendo que Milei es el «Zaffaroni del Derecho Penal Tributario». Esta afirmación refleja su posición crítica hacia ciertas figuras y corrientes políticas y económicas.

«Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada, un acierto y su sentido del humor, al decir que Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor», disparó la líder de Unión por la Patria.

El enojo de Cristina por el freno de Milei a la obra pública

Este nuevo pronunciamiento de Kirchner se suma a su previa crítica hacia la Ley Bases, donde el pasado 28 de abril cuestionó disposiciones que permiten modificar contratos de obra pública y prohíben revisar contratos de generación de energía. En su mensaje, Kirchner alertó sobre las consecuencias de estas disposiciones, señalando que podrían afectar a numerosas obras públicas, incluidas universidades nacionales, mientras se mantienen inalterados los contratos dolarizados de generación de energía, lo que contribuiría al aumento desmedido de las tarifas eléctricas.

La postura firme de Cristina Kirchner refleja la polarización y el intenso debate político que rodea a la Ley Bases, la cual sigue generando controversia y división en el panorama político argentino.

Con información de www.elintransigente.com