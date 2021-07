Arden las PASO 2021: filoso, Daniel Arroyo le respondió a Ricardo López Murphy por los planes sociales

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se metió de lleno a la contienda electoral por las próximas PASO 2021. Luego de confirmar que será candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en las elecciones legislativas de este año le respondió a Ricardo López Murphy, candidato por la Ciudad de Buenos Aires dentro del bloque Juntos por el Cambio, por sus dichos sobre los planes sociales.

Arroyo debatió sobre su candidatura y sobre su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. “Soy un hombre de la política social. Me ha tocado sostener la paz social y se ha logrado”, señaló. Luego, manifestó que su objetivo es lograr una ley de Potenciar Trabajo que realmente genere un mecanismo de transformación de planes sociales en trabajo, una clara deferencia a López Murphy.

El candidato opositor por la Ciudad de Buenos Aires demostró estar en contra de los planes sociales y Arroyo, al ser consultado por los periodistas de C5N, le respondió: “La Argentina tiene 42% de pobreza. No se puede sin planes sociales”. En ese punto, el periodista Pablo Duggan acotó: “Duraría menos de lo que duró en el gobierno de la otra vez”. Por su parte, el ministró afirmó que Argentina tiene un 45% de informalidad laboral.

“Cómo generar el tránsito de planes sociales a trabajo es el camino y se dará el debate. Sin planes no es posible, no es posible en América Latina en este momento.”, completó el Ministro y dejó clara su mirada frente a López Murphy. Por otro lado, Arroyo agregó que Argentina necesita un crédito de sistema no bancario, reformas en la escuela secundaria y políticas para el primer empleo joven.

También se refirió al supuesto enojo dentro del Gobierno por su propuesta, el salario universal. “No, ni siquiera había escuchado el rumor. No hay condiciones fiscales, es evidente. Es un debate que viene para América Latina”, indicó. Por último, sostuvo que hay un problema de base pero la campaña tiene que servir para generar los debates estructurales hacia delante.

Con información de www.elintransignete.com