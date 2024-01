Maximiliano Pullaro calcula costos sin patalear tras la amenaza de Caputo

El látigo prometido a las provincias del ministro de Economía, Toto Caputo, para compensar lo perdido por el retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus pegará en el lomo de Santa Fe aunque presumen en el gobierno local que sólo arderá. El gobernador Maximiliano Pullaro relativiza el daño por más que haya costos en el horizonte en algunos temas puntuales.

Por si quedaban dudas de la réplica del Gobierno tras la poda obligada del capítulo fiscal para facilitar la aprobación de la ley ómnibus, este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el camino hacia el déficit cero es “irrenunciable”, por ende, habrá un “ajuste mayor” hacia las provincias.



En Santa Fe hicieron un recuento de los posibles recortes y encontraron que la reducción de transferencias no automáticas no cambiará los números provinciales cómo sí puede suceder con otras jurisdicciones. “No vamos a ser los más perjudicados por el recorte de las transferencias indirectas, porque de hecho ya las habíamos perdido hace muchos años”, sostuvo Pullaro a La Nación.



Según recogió Letra P, la situación no encendió alarmas de emergencia por lo que no habrá, al menos por ahora, una actitud defensiva contra el Gobierno como si puede suceder con otras provincias que se verán muy perjudicadas. Sin embargo, que esté algo más holgada no significa que no le entre ninguna bala a la economía provincial.

En la Casa Gris ponen atención ante posibles recortes en salud, en refuerzos alimentarios y educación, que son “servicios críticos que no se resuelve fácil si mañana no tenés más ese dinero”. Distinto es el caso si es una reducción, por ejemplo, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que es un ítem creado por ley de asignación específica, y que en caso de ser cortado afecta a los docentes directamente y expone la responsabilidad del gobierno nacional una vez que se liquida el sueldo.

Otra luz amarilla se enciende en caso de que la amenaza se haga carne no en la quita de recursos sino en actitudes políticas como puede ser la demora en el aval de préstamos del exterior, mecanismo que Santa Fe piensa repetir. Vale mencionar el aval requerido para el Fondo Saudí que trajeron funcionarios actuales en una misión conjunta con el exgobernador Omar Perotti.

En tanto, la obra pública nacional sería otro recorte que pegaría fuerte, aunque desde el gobierno provincial descartan esa erogación de parte de Caputo. “En los últimos años el gobierno nacional no aportó ni siquiera en obra pública. Invito a que vean el estado calamitoso de las rutas nacionales, particularmente del complejo portuario”, agregó Pullaro.

La preocupación a nivel económico pasa por la caída de los recursos nacionales automáticos (coparticipación, impuestos) que representan dos tercios de la recaudación provincial.

Según explican, algunos gobernadores pueden verse muy perjudicados en caso de que Nación decida descontarle de la coparticipación las deudas de préstamos, entre otros, con la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y Fondo Provinciales.

Con informacion de Letra P.