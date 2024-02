Gobernadores en alerta tras negativa de Nación a coparticipar Impuesto PAIS

Tras superar un test clave con la aprobación en general de la ley ómnibus, el Gobierno enfrentará ahora una prueba cuerpo a cuerpo. La votación en particular del proyecto en la Cámara de Diputados permitirá vislumbrar con qué apoyo legislativo real cuenta hoy la administración libertaria. Dentro de ese esquema, los gobernadores tendrán una vez más un papel fundamental.



La semana no comenzó con buenas señales hacia las provincias. En la víspera del viaje que Javier Milei realizará a Israel, Italia y el Vaticano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de que la casa quede en orden, al menos para lo que pretende el presidente. "Hay una discusión que tendremos que dar sobre el Impuesto PAIS, pero partiendo de la base de que el Gobierno no acepta coparticiparlo", remarcó este lunes el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

Una vez más, Francos especificó que "la transitoriedad del impuesto PAIS hace que no sea factible coparticiparlo" y anticipó que Milei podría vetar la eventuales cambios en el tributo. La nueva escalada pone en alerta a los gobernadores, quienes presionan para ser compensados luego de las modificaciones en Ganancias. No quieren, tampoco, que se reviva la cuarta categoría, ya que el sablazo al bolsillo de la clase media sería un costo muy alto a pagar en el territorio.

Nueva escalada con los gobernadores por el Impuesto PAIS

"Otra declaración más y van...", protestaron con hastío desde un distrito gobernado por Juntos por el Cambio (JxC). La particularidad, en este caso, es que las palabras que irritaron a los mandamases no llegaron desde el Poder Ejecutivo sino desde el embajador de la Casa Rosada ante los jefes provinciales. La oposición dialoguista siente que está haciendo demasiado para llevar la nave a buen puerto y que desde el oficialismo no están retribuyendo. "Todo lo tomamos con paciencia, estamos para que salga la ley", comentan desde las órbitas amarillas.

No obstante, para los gobernadores los artículos fiscales son todavía motivo de discordia con La Libertad Avanza (LLA). Las heridas por lo ocurrido en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) hace exactamente una semana aún no suturaron. Por eso, se espera un gesto por parte del Gobierno que otorgue vigorosidad a un vínculo maltrecho luego de menos de dos meses desde que Milei llegó a Balcarce 50.

Según pudo averiguar este medio, a lo largo de toda la semana pasada hubo conversaciones informales entre las jurisdicciones y la Casa Rosada, pero ninguna convocatoria oficial. Por lo pronto, la última versión de la ley ómnibus votada en Diputados incluye los artículos 179 y 180, ambos referidos al Impuesto PAIS. Eso deja abierta la puerta para que sufran modificaciones en su paso por el Senado.

La iniciativa que los gobernadores llevaron el jueves ante Francos en su visita al Congreso propone que el 70% del Impuesto PAÍS quede para el Tesoro, el 21% se distribuya y un 9% pase a la órbita del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Ese scrum fue encabezado por el cordobés Martín Llaryora.

Al respecto, el chubutense Ignacio Torres precisó que trabajarán en un nuevo pacto fiscal una vez que finalice la discusión de la ley ómnibus. "Eso va más allá de la discusión parlamentaria o de si Impuesto PAIS sí o Impuesto PAIS no. Eso es un pacto fiscal en el que tenemos que trabajar una vez que el Gobierno logre esta ley que tanto necesita", explicó.

Por otra parte, comentó que "hay una discusión que hace mucho tiempo nos tenemos que dar" y esa es que "todos los impuestos que se crearon últimamente los recauda íntegramente Nación".

Desde despachos de JxC, manifestaron que varios de sus jefes provinciales están dispuestos a trabajar en un nuevo consenso fiscal con la Casa Rosada. La discusión por el Impuesto PAIS estaría incluida en esas negociaciones.

"Saquen de sus cabezas vernos de rodillas"

Para sumar al cóctel, las declaraciones del presidente provisional del senado, el libertario Bartolomé Abdala, quien definió a los gobernadores como "animalitos de gastar", volvieron a tensar la cuerda.

La respuesta, en esta ocasión, llegó desde la Patagonia. El rionegrino Alberto Weretilneck consideró que "jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre".

En su cuenta de la red social X, Weretilneck dijo: "Que el presidente provisional del Senado nos insulte a los Gobernadores y nos trate de “animales” no es un ataque a quienes fuimos elegidos por el voto popular, es un agravio y una falta de respeto a los millones de provincianos que todos los días construimos la República".

En esa tónica, el dirigente de Juntos Somos Río Negro (JSRN) consideró que los llaman “animalitos de gastar” porque "garantizan el derecho a la educación y 'gastan' para "darle seguridad y salud gratuita a nuestro pueblo".

"Nos llaman 'animalitos' porque invertimos para que más turistas, argentinos y extranjeros hagan turismo y generen divisas. 'Gastamos' porque construimos viviendas, escuelas y hospitales, hacemos rutas y llevamos agua potable y servicio de cloacas a cada hogar", disparó Wertilneck.

Por último, el mandatario pidió que "dejen de agredir y apretar. Dejen de una buena vez la confrontación y busquen consensos...y saquen de sus cabezas vernos de rodillas".

Como contó Ámbito, en medio de la pulseada entre Nación y las provincias, en enero el Impuesto PAIS registró un incremento de la recaudación del 1.252% respecto al mismo mes del 2023. Los datos fueron recabados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Con informacion de Ambito.