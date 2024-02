Pullaro: "La democracia es la construcción de consensos y escuchar al otro"

El gobernador Maximiliano Pullaro se defendió ayer de la catarata de agravios que generó la usina libertaria, que los acusó a él y a otros mandatarios de Juntos por el Cambio y el cordobés Llaryora, de "traidores" y "extorsionadores" por no haberle ordenado a sus diputados nacionales votar favorablemente en particular el articulado de la ley ómnibus. El santafesino le recomendó al Gobierno nacional que "profundice el diálogo". "La democracia es la construcción de consensos y escuchar al otro", afirmó al referirse a la falta de acuerdo en el Congreso con el proyecto de ley "Bases". Tras coincidir con el Poder Ejecutivo en la necesidad de que el Estado sea "eficiente", advirtió que "bajo ningún concepto" acompañará "una reforma que se lleve puesta la producción santafesina". La tensión llegó hasta los despachos oficiales y se terminó suspendiendo una reunión con el mandatario santafesino. “Hoy estaba prevista una reunión del ministro Luis Caputo con el gobernador de Santa Fe, la cual quedó suspendida”, según reconoció en la mañana de ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en su tradicional conferencia diaria.



Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, sostuvo: "Si hay un gobernador que nunca cambió su postura fue Maxi. Está haciendo lo que planteó en la campaña: defender los recursos. Él también sacó un porcentaje altísimo en su provincia, a quien debe responder, más que el Presidente incluso”. "El último ministro que amenazó a los gobernadores fue Cavallo, fundió a la gente, a las provincias y al país”, recordó el funcionario provincial.



Pullaro se refirió al comunicado oficial del Gobierno nacional que responsabilizó a mandatarios provinciales por la caída de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se trataba la ey ómnibus. Fue en el hall central del sindicato de Luz y Fuerza, en la ciudad capital, previo a la entrega de escrituras por parte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Social.



“Tenemos un compromiso y un contrato social con Santa Fe y siempre fuimos muy claros en ese sentido: vamos a defender los intereses de la provincia y, bajo ningún concepto, vamos a acompañar un aumento de retenciones al campo o a la industria, porque eso, claramente, va a desincentivar el consumo y va a ocasionar pérdidas de fuentes de trabajo”, sentenció.

El mandatario santafesino reiteró que “estamos de acuerdo en que el Estado debe ser eficiente, en que debe reducir el déficit fiscal y, desde ese lugar, acompañamos y hacemos también los esfuerzos en la provincia. Pero bajo ningún concepto vamos a acompañar una reforma que se lleve puesta la producción santafesina, porque ese fue nuestro compromiso también de trabajo. Tal cual le manifesté ayer (por el martes) al ministro (de Economía, Luis) Caputo y al ministro (del Interior, Guillermo) Francos, estamos dispuestos a dialogar para encontrar salidas al déficit fiscal y reducir los niveles de inflación; y nuestra provincia también tiene que tener los recursos suficientes para brindar los servicios necesarios y las obras que tenemos que llevar adelante”, remarcó.





“Creo que el presidente (de la Nación, Javier Milei) y el gobierno de La Libertad Avanza, al tener minorías en las cámara de Diputados y Senadores, tendrían que profundizar el diálogo. Estamos dispuestos a hablar; nunca vamos a agredir a nadie ni a menospreciar una posición política. La democracia es la construcción de consensos y escuchar al otro”, insistió el titular del Ejecutivo santafesino.

En esa línea fue claro al afirmar que "no voy a ceder a la defensa de la producción de la provincia de Santa Fe”, y explicó: “Imagínense si se ponen retenciones a la industria como pretendía el gobierno nacional. Hay 760 empresas que están exportando y probablemente perdamos mercados y no podremos conquistar otros, además de que puedan despedirse empleados. Si se le aumentan las retenciones al campo, es factible que eso provoque desinversión. Y los chacareros, que no son los grandes latifundistas como tal vez entiende el gobierno nacional; son productores de 40, 50, 100 hectáreas. No puedo acompañar eso de ninguna manera. Hay muchas alternativas para salir de esta situación”, señaló.





En tanto sobre las presiones de los gobernadores a los diputados de sus provincias para que voten en contra de artículos de la ley ómnibus, Pullaro fue claro: “Eso no es correcto. Nuestros diputados nunca van a votar a favor de las retenciones”, consignó, y recordó que “los legisladores santafesinos, al menos los de mi partido, votaron absolutamente todo, salvo un artículo que tenía que ver con las empresas del Estado. Además, entendemos que, ideológicamente, los diputados tienen vida propia, no es que el gobernador los manda”, completó al respecto.

En relación con la presentación de proyectos alternativos para zanjar la crisis económica nacional, el gobernador sugirió al gobierno central más diálogo, “sentarnos con la participación de nuestros equipos de Economía. Proponemos, por ejemplo, la aplicación de un impuesto al decil más rico de la Argentina, a los que más propiedades tienen en el exterior y en el país, y a quienes mayores ingresos tienen, aumentar las alícuotas en el 3%. Eso nos permitiría obtener una mayor recaudación que podría coparticiparse. Argentina va a tener una muy buena cosecha este año, alrededor de un 50% más de la de 2023, lo cual significaría unos 25.000 millones de dólares que van a ingresar a las arcas del Estado nacional. Pero necesitamos más diálogo”, concluyó Pullaro.

Con información de Pagina 12