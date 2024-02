La docencia santafesina definió su plan de lucha: paro por 48 horas los días 26 y 27

La docencia santafesina nucleada en Amsafe definió este viernes rechazar la oferta salarial que hizo el gobierno y definió un plan de lucha que incluye un paro de 48 horas para el lunes 26 y el martes 27 de febrero, con lo cual no se inician las clases en la fecha prevista. También habrá una movilización provincial el lunes, y está votada otra medida de fuerza de dos días en caso de que no se vuelva a convocar la paritaria.

El rechazo a la propuesta de aumento que se hizo en la última paritaria fue contundente: 32.882 por la no aceptación; sólo 129 por aceptar. Esos fueron los números de la votación en las escuelas y que se volcaron en la pizarra de la sede gremial (Rivadavia 3279).

El resultado era cantado, dado que la mayoría de las mociones que se sometieron a votación en las escuelas eran por medidas de fuerza con distintas modalidades. En tanto, el no inicio de clases el lunes ya estaba resuelto por la Ctera este jueves, gremio nacional del cual Amsafe es el sindicato de base en la provincia.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, dijo al salir de la asamblea provincial: “Fue una votación histórica que expresa el malestar que tenemos los docentes”.

Según el dirigente, esto se debe “a que la propuesta está muy lejos de la expectativa que tenemos y también por cómo se informan las cosas. Porque hubo muchísimo malestar cuando el Gobierno intentó desinformar, no solamente a toda la comunidad, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, diciendo que iba a haber un aumento del 43,38% cuando en verdad era del 7%”.

Añadió que “vamos a exigir una nueva propuesta paritaria que, volvemos a reiterar, tiene que tener, por lo menos, dos ejes: uno el pago de la deuda total de la paritaria 2023 y otro una propuesta salarial para el 2024, que tenga como salario de referencia el sueldo de diciembre con el 36,4%. Y tiene que ir en línea con los índices de inflación”.

“También hemos resuelto que, en caso de que el Gobierno de la provincia no convoque a reunión paritaria, ya estamos facultados para fijar fecha para unas nuevas 48 horas de paro”, señaló. Y dijo que “este paro tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional, que es algo inédito, con el incumplimiento del pago del Fonid”.

“No sólo preocuparse por el sector productivo”

El titular de Amsafe hizo una suerte de llamado a la Provincia a poner la mirada en los trabajadores y no sólo en el sector productivo. “Nos parece que el Gobierno de la provincia debería tomar otra política, que tiene que ver con dejar de preocuparse solamente por los que producen, por los que generan empleo, por el biocombustible, por las retenciones. También tiene que preocuparse por los trabajadores”, espetó Alonso.

Antes había dicho, en cuanto a la pretensión de aumento: “Claramente tiene que haber una cláusula de actualización automática, que la tiene que dar el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. Porque nos están ofreciendo un 7%, cuando la inflación en enero ya hubo un 20%”.

La movilización se convocó para el lunes, a las 10 horas, y partirá desde la Plaza del Soldado hacia Casa de Gobierno. Se anunció que se va a llevar adelante con otros sindicatos estatales.

Rechazo unánime del Sadop

Por su parte, el Sadop, de la docencia privada, resolvió en asamblea comenzar un plan de lucha por 48 horas a partir del lunes 26 de febrero en rechazo a la oferta del 7% realizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Sin una nueva convocatoria que contenga una oferta superadora, la segunda semana continuaría el paro por otras 48 horas, que se sumará al Paro Internacional de Mujeres dispuesto como cada año el 8M.

“Hubo un rechazo unánime a la propuesta del Gobierno, no hubo ninguna moción por aceptar la oferta”, expresó Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe.

“Las y los docentes necesitan respuestas inmediatas en cuanto a lo que implica el recorte del Fonid, la conectividad y el Plan 25, junto a los tarifazos y la suba enorme de precios en los productos de la canasta básica”, agregó. Y mencionó que “esta medida de fuerza incluye a todos porque sabemos que el salario docente se vuelca en la economía de barrio a través del consumo inmediato de alimentos, indumentaria y demás, por lo que somos muy conscientes que gran parte de la sociedad está expectante y nos apoya en estos momentos de crisis”.

Asimismo, el dirigente aportó que la movilización del lunes 26 junto a los docentes de Sadop Rosario y los de Amsafe, “será para expresar clara y contundentemente en la calle este rechazo a la propuesta del gobierno de la provincia, reclamar el pago de la deuda y una propuesta salarial acorde a la inflación, al índice de precios y no a ese supuesto índice de recaudación de la provincia, que sabemos es siempre bajo y que para eso existe el fondo de compensación que utiliza solamente para sus cuentas y no para cotejar nuestro salario”.

También UDA

Mediante un comunicado, la Seccional Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos informó que resolvió este viernes realizar un paro de actividades en toda la provincia para los días lunes 26 y martes 27 de febrero.

“La medida se da en el marco de lo ponderado por la asamblea de delegados y delegadas que decidió por unanimidad no aceptar la oferta salarial realizada por el Estado empleador.

“El sindicato insta al Gobierno a retomar el diálogo rápidamente para negociar en el ámbito de la ley de convenciones colectivas docentes estatales” completa el comunicado.

Cuál fue la propuesta

El gobierno de Santa Fe ofreció un 7% de aumento en marzo sobre el salario docente correspondiente a diciembre, que se completa con lo abonado y lo que resta pagar de la paritaria de 2023, por aplicación de la cláusula gatillo. "Esto completa 43,4% total", según el gobierno santafesino.

Ese porcentaje está constituido por un 14 % de incremento que se pagó en el mes de febrero, un 22,4% que se liquidará en las próximas semanas, y un 7 % más, que se pagará con el salario de marzo.

El ministro de Educación, José Goity, había justificado: "Ese 43% del que hablamos es el que está pagando y el que está sosteniendo este gobierno provincial”. También había asegurado que “es un esfuerzo importante que hace la provincia de Santa Fe y el conjunto de los santafesinos para poder iniciar las clases”.

