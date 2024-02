Juan Cruz Cándido: "Al gobierno de Santa Fe también lo votó la gente"

No cayeron nada bien entre los gobernadores de Juntos por el Cambio los furibundos comentarios que Presidencia de la Nación lanzó este martes a la noche luego de que la "ley ómnibus" volviera a comisión al no lograr los votos suficientes para avanzar en el recinto de la Cámara de Diputados.

"Traidores" se los llamó desde un mensaje de La Libertad Avanza, a lo que mandatarios del sector, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, respondieron con un pedido de "respeto".

Este miércoles a la mañana, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, se refirió al tema y dejó en claro, un vez más, cuál es la posición de la provincia en temas sensibles como producción, industria y comercio.

Y aclaró: "No vamos a dejar de tender puentes con Nación dejando en claro nuestra defensa del interés de la producción, del trabajo, del comercio y de la educación santafesina". "Eso está por encima de cualquier otro interés u otra relación", sostuvo.

- ¿La provincia de Santa Fe se siente aludida por lo que se emitió desde Presidencia de la Nación en cuanto a que los gobernadores han destruido la "Ley ómnibus"? Se ha hablado de "traidores", ¿cómo han tomado esto desde Santa Fe?

- No podemos hacer cargo a la provincia de lo que decidan los diputados; los diputados no son del gobernador, son de la gente que los votó y la gente votó en diversas proporciones a diputados de la Unión Cívica Radical, del PRO, del Socialismo y también del Peronismo y de La Libertad Avanza. Por ende, cada legislador hace lo que, en su leal saber y entender, cree que representa mejor a sus representados. Dicho esto, la provincia no puede sentirse aludida porque, si vamos al caso puntual de los diputados de la Unión Cívica Radical, que es el partido al que pertenece nuestro gobernador, el 70% de los artículos e incisos que se votaron fueron votados a favor.

Se votó a favor, por ejemplo, del inciso vinculado a seguridad y del vinculado con las emergencias. Por ende, no podemos darnos por aludidos porque se trabajó mucho para que la ley salga de la mejor manera posible, y porque se votó hasta que se suspendió la sesión, entre un 70 y un 100% a favor de lo que planteaba el Poder Ejecutivo. Pero, además, porque nosotros hemos venido avisando que cuando llegara el momento de votarse lo vinculado a lo productivo, íbamos a hacerlo en defensa de Santa Fe.

El Presidente de la Nación tiene razón cuando dice que él tiene legitimidad y cuando interpreta que esa legitimidad es, a su juicio, para ajustar todo lo que sea y sufra quien sufra. Pero nosotros, como gobierno de Santa Fe, también tenemos legitimidad,porque también nos votó a la gente. Y lo que la gente votó, cuando votó al gobierno de Santa Fe, porque era el contrato electoral, fue la defensa de los intereses de Santa Fe. Y en esa defensa va la producción, la industria y el comercio, que es lo que tenemos que cuidar ahora más que nunca.

- Más allá de lo que se votó o no, ¿cómo ven ustedes la manera, la forma, la metodología, hablar de "traidores" y publicar la lista de los que votaron a favor o en contra?

- Eso no construye nada, no suma y son actitudes propias de la reacción luego de lo que ocurrió, pero nunca ha sumado y nunca va a sumar en democracia hacer este tipo de cosas. Yo no las quiero adjudicar a mala intención o buscarle actitudes o intenciones subalternas. Anoche nos quedó claro a todos los argentinos, cuando el presidente del bloque oficialista dijo que no conocía las consecuencias de sus actos cuando pidió levantar la sesión: creo que está más vinculado, quizás, a no estar muy familiarizados con el funcionamiento de las instituciones democráticas que a otra cosa.

- Hay una fragilidad institucional en el país a partir de esto, ¿cómo queda la relación Presidencia-gobernadores?

- De nuestro lado, siempre estamos dispuestos a conversar, a dialogar y a trabajar de manera conjunta. Vamos a ir mañana (por este jueves) al Consejo Federal de Educación a intentar que se trabaje también de manera conjunta. No vamos a dejar de tender puentes con Nación dejando en claro, como lo hacemos siempre, nuestra defensa del interés de la producción, del trabajo, del comercio y de la educación santafesina. Eso está por encima de cualquier otro interés u otra relación.

Con informacion de El Litoral.