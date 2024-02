Maximiliano Pullaro a Javier Milei: "No funciona así, que vos te quedás con todo y repartís nada"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que si su provincia recibiera lo que aporta por el impuesto al combustible podría hacerse cargo “completamente” del transporte. La declaración apunta contra el gobierno de Javier Milei, luego de eliminaran el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, que se financia con el tributo que se paga al cargar combustibles.

“Si nos dieran todo lo que los santafesinos aportamos por impuesto a los combustibles, nos haríamos cargo completamente del transporte en la provincia”, dobló la apuesta el mandatario radical luego de un acto en el que se relanzó la Agencia Santa Fe Global, el programa provincial para potenciar exportaciones.



Pullaro insistió que la Nación en enero recaudó en Santa Fe 3.900 millones de pesos por el impuesto al combustible, de los que retornan 1.500 millones. “El resto queda en el AMBA”, se quejó. Igual, esos números ya no se cumplieron en enero, mes en el que la Nación sólo coparticipó 490 millones, que es la parte del impuesto que se gira para el Fonavi.

Maximiliano Pullaro: "No estamos mendigando"

Las declaraciones del gobernador santafesino ocurrieron mientras en Buenos Aires se reunían intendentes del interior del país para tratar la problemática por la quita del Fondo Compensador al Transporte. Distintos municipios estudian la vía legal para frenar la medida, e incluso amenazan con levantar directamente el servicio en sus ciudades, como es el caso de la cordobesa San Francisco.

“Si nos dieran lo que aportamos, o se eliminara ese impuesto y lo pudiéramos poner nosotros en el sistema, el transporte en la provincia de Santa Fe saldría cero peso”, se envalentonó Pullaro. “No funciona así un sistema, en el que vos te quedás con todo y repartís nada. No estamos mendigando, la provincia de Santa Fe aporta casi tres veces lo que vuelve en subsidios del transporte”, añadió.

El mandatario santafesino reclamó “poner este tema arriba de la mesa” y dijo que no es posible aumentar el costo del boleto. Para ello reclamó la colaboración de Nación. “Que nos den el impuesto que están cobrando con el aporte que hace Santa Fe. Con eso nos hacemos cargo completamente del transporte en la provincia”, insistió.

El interior y Javier Milei

La guerra entre el Gobierno de Javier Milei y el interior del país se disparó durante el debate de la Ley Ómnibus y luego de que un grupo de gobernadores, entre ellos Pullaro, se plantara para evitar que se aprueben distintos puntos que avanzaban, por ejemplo, contra el sector agropecuario y algunas industrias.

“Nunca tenemos que dejar de dialogar. Todas las posiciones que tuvo la provincia de Santa Fe fueron fundadas, con números en la mano y en defensa de nuestra santafesinidad, de nuestro sector productivo. Entendemos que un ajuste no lo pueden pagar ni la industria ni el campo, porque eso golpearía directamente al empleo”, sostuvo el gobernador.

CON INFORMACION DE LETRA P.