Salario docente: "Cualquier propuesta contempla una recomposición, aún sin Fonid", dijo Goity

Aún con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el ministro de Educación de la provincia, José Goity, tiene expectativas de que la paritaria con el sector docente se resuelva y que se puedan iniciar normalmente las clases en Santa Fe. A las puertas del tercer encuentro con los gremios, a realizarse la semana que viene, confirmó que se pagará el 22,6% que resta por aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria anterior -2023-, lo cual de por sí implicará un incremento salarial, a pesar de los recortes nacionales, según el funcionario.

"Entendemos que probablemente este incremento no llegue a cubrir las expectativas, pero va a existir", admitió el ministro.

En otra parte de la entrevista informó que el Fonid (que es una suma fija de 28.000 pesos por cargo) representa entre el 3 y el 10 % del salario docente, dependiendo del monto del haber; el último porcentaje corresponde a un sueldo inicial.

"La situación a nivel nacional no sólo en torno al 'no pago' del Fonid, sino a toda la conflictividad económica y macroeconómica, es compleja. Pero nosotros tenemos expectativas de poder seguir trabajando para lograr que el 26 de febrero comience el ciclo lectivo. Sabemos que todo esto no colabora y que, por el contrario, nos pone algunas piedras en el camino", indicó Goity este jueves a El Litoral.

-Pero es una piedra importante: son $ 3.200 millones al mes. ¿La provincia tiene capacidad de cubrirlos?

-El obstáculo es importante. Retirar fondos en educación siempre es muy malo. En este caso es lo que está pasando. Podemos no ponernos de acuerdo en cuánto hay que incrementar el salario, pero nunca vamos a bajar el salario o a disminuirlo. La quita del Fonid implica disminuir el salario y eso realmente es muy nocivo. La posibilidad o no de afrontar los $ 3.200 millones mensuales la está evaluando Economía, no sólo sobre cuál es el impacto, sino cuál es la capacidad que tenemos de hacer frente a ese monto. Claramente va a ser muy difícil, pero esto no quiere decir que no lo podamos hacer. Vamos a saberlo en breve; aún no tenemos certeza.

-Usted dice 'no vamos a bajar los salarios'. Pero si la Provincia pone de sus propias arcas esos recursos ¿Le queda a su vez algún margen para producir un incremento salarial, que es lo que esperan los docentes que, como todos los trabajadores, la están pasando mal con este ajuste?

-Nosotros reconocemos que no solamente los docentes, sino el conjunto de los trabajadores de la República Argentina, así como emprendedores, comerciantes y demás, están perdiendo poder adquisitivo; de eso somos plenamente conscientes. Cualquier propuesta nuestra contempla un aumento de sueldo y contempla una recomposición salarial. Nuestro compromiso es poder terminar en febrero de cumplir la paritaria 2023 en su totalidad, y si no llegamos, va a quedar un remanente muy pequeño. Pero eso ya va a implicar de por sí un incremento salarial, aún sin que se abone el Fonid. Entendemos que probablemente este incremento no llegue a cubrir las expectativas, pero va a existir. Claramente, al no liquidarse el Fondo de Incentivo Docente, esto va a impactar en el salario docente, efectivamente.

-¿O sea que confirma que se va a abonar la mitad que falta del aumento salarial previsto por la paritaria 2023?

-Es más de la mitad, porque sería un 22,6% lo que estaría faltando para cubrir el 36,6% de la paritaria 2023. Tenemos intenciones de poder cubrirlo con el sueldo de febrero, y si no llegamos, va a ser mínimo el saldo que pueda quedar.

Fonid, discusión sobre su vigencia

-¿Actualmente de cuánto es el Fonid que se paga por cargo docente?

-El Fonid es un fondo nacional que no lo recibe ni un gobernador ni un ministro, sino que va directamente al salario docente. La provincia es intermediaria y lo que hace es liquidarlo, pero de ninguna manera lo administra. El impacto en el salario de los docentes es variable. En un docente de sueldo mínimo inicial, es aproximadamente entre un 9 y un 10%. Y a medida que el salario va aumentando, va disminuyendo ese porcentaje porque es una suma fija (de $ 28.000) y puede llegar hasta el 3%. Es decir, en términos concretos, la incidencia del Fonid en el salario total del docente varía entre un 3% y un 10% aproximadamente.

-El docente que tiene dos cargos recibe doble Fonid y lo mismo en el proporcional de horas cátedras ¿esto sigue siendo así?

-Exactamente.

-¿Nos recuerda de dónde proviene ese fondo que es por ley?

-Ese fondo ya tiene 26 años de vigencia. Fue una ley que se sancionó oportunamente después de todo el proceso de la Carpa Blanca. En su momento se financiaba con un impuesto sobre los automotores, la famosa "oblea". Este impuesto no tuvo resultado; es decir, que la gente en general no lo pagó y entonces no continuó, pero sí siguió la vigencia del fondo. Ahí tenemos una discusión que probablemente sea legal y de interpretación. Se considera que la ley que le dio origen al fondo ya caducó, pero se actualizaba año a año al incorporarlo a la Ley de Presupuesto. Hoy la discusión es cuál es la vigencia: el Gobierno Nacional asume de facto que el fondo ya no tiene ejecución, y por lo tanto ha planteado que lo va a dejar de transferir. Nosotros consideramos que es necesario sostenerlo. En definitiva hay una discusión legal, pero también de la naturaleza y pertinencia del fondo.

Ctera y paritaria nacional

-¿Opina como la Ctera de que este contexto las clases no comienzan?

-Como ministro de Educación tengo que trabajar y tengo que aspirar a que las clases se inicien, pero reconozco que esto atenta contra ese resultado, contra el inicio de clases. Pero mí aspiración es, de todos modos, que las clases se comiencen y, en todo caso, discutir con los chicos en la escuela.

-¿Cómo influye en la mesa jurisdiccional de Santa Fe que aún no se haya convocado a la paritaria nacional? Por cuanto fija un piso salarial y también un porcentaje que es de referencia para las jurisdicciones.

- La incidencia que tiene para una provincia como Santa Fe la paritaria nacional es mínima porque nosotros pagamos salarios muy por encima del piso de referencia. Pero también reconocemos que en alguna provincia que están en ese piso o, inclusive, por debajo, eso es muy importante porque genera un fondo compensador para llegar a pagar ese mínimo. Y, aparte, obedece a un criterio federal y de parámetros mínimos para poder manejarnos en una Nación. Que Santa Fe pague salarios bastantes por encima de ese piso no significa que no sea solidaria en cuanto a la necesidad de sostener una paritaria nacional. De la misma manera que consideramos fundamental mantener el Fondo Incentivo Docente.

Fondos que no llegan

-¿Qué fondos nacionales no están llegando a la provincia de Santa Fe?

-Hay distintas situaciones. El Fonid se venía pagando a trimestre vencido, entonces nosotros debimos haber recibido la primera semana de febrero los fondos correspondientes a octubre y no fue así. Por lo tanto se deben lo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, que ya estaban contemplados en el presupuesto 2023, y que es una obligación abonarlos por parte del Estado Nacional. No así en todo caso enero, porque ahí puede haber una controversia en torno a si con el Presupuesto reconducido corresponde pagarlo o no.

La Hora 25 habíamos tenido garantías de las autoridades de Educación de que se iba a sostener por lo menos hasta febrero. Nosotros recibimos una resolución del Ministerio de Educación girando teóricamente los fondos, pero no llegaron, por lo tanto tampoco sabemos si van a continuar.

En lo que es obra, habíamos tenido un compromiso de reiniciar las que estaban en un estado de avance mayor al 50%. En este caso tenemos que decir que las obras se encuentran suspendidas en su mayoría, excepto las que tienen financiamiento internacional desde el gobierno anterior. Y nos habían dicho que estaba el compromiso de continuidad, pero habida cuenta de la suspensión del Fonid y de que no se han girado los fondos para la Hora 25, tenemos dudas de que esto ocurra.

¿Vouchers para pagar colegios privados?

-En las últimas horas Milei anticipó que habrá vouchers para las familias que no puedan pagar el colegio privado de los chicos y para útiles escolares, mientras le está quitando fondos a la educación pública. ¿Qué opinión le merece esto?

-Debe ser muy de última hora porque me estoy enterando. Pero, de todos modos, tengo una posición con respecto a los vouchers. Claramente no son una solución para los problemas de financiamiento de la educación argentina. Que yo distribuya el presupuesto público a través de vouchers, lejos de solucionar el problema de administración de los recursos, va a potenciar no solamente esos problemas, sino que lo que genera es un mecanismo de competencia hacia el interior del sistema educativo que es disfuncional al objetivo que se pretende buscar. Porque no va a mejorar ni la calidad educativa, ni mucho menos la ecuanimidad en la distribución de los recursos.

