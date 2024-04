Pullaro enfrenta el momento en que debe salir de la agenda exclusiva de seguridad y justicia

“Ahora debemos salir de la agenda de seguridad y justicia y empezar la discusión de fondo de temas que también hacen a los santafesinos” dijo uno de los principales diputados de Unidos en los pasillos de Legislatura mientras aguardaba el quórum para poner en marcha la última sesión Extraordinaria.

No es que el tema seguridad haya desaparecido de la agenda o de la problemática ciudadana, es que en cuatro meses, la Legislatura le dio al Poder Ejecutivo las herramientas que requirió. “No tengo excusas” acostumbra decir el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Con el correr de los meses se irán analizando retoques pero, por ahora, en materia legislativa la tarea está terminada.



En el mientras tanto, aparecen temas de impacto en la sociedad y que ya el gobierno abrió el debate. Es la necesidad de analizar qué hacer ante el déficit previsional que crece como bola de nieve; el futuro del principal prestador de servicios sanitarios en la provincia y con la empresa estatal de energía.

Son varias las aristas en el tema previsional y parece sensata la propuesta del senador Raúl Gramajo de poner en marcha una comisión de trabajo con el Poder Ejecutivo, gremios y el propio poder Legislativo. “Debimos haber avalado en 2015 esta propuesta de Gramajo”, se lamenta un integrante del gabinete de Maximiliano Pullaro admitiendo la dejadez legislativa en un tema que debe ocupar a los tres poderes porque depende -en definitiva - de la posibilidad de tener una jubilación digna en las próximas décadas de miles de santafesinos dependientes del Estado.

Parte del déficit lo debe pagar Anses y esto está avalado por acuerdos decretos leyes. La administración de Javier Milei puede retacear pagos en pos de cerrar números pero la obligación está y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ordenará el tema en última instancia. El miércoles, una larga fila de dirigentes de los gremios estatales se retiró de la reunión con los senadores justicialistas ante quienes expusieron los reparos sobre la comisión.



“El déficit de marzo es superior a la inversión requerida para comprar 700 camionetas para la policía” ejemplificó el gobernador Pullaro para empezar a entender la magnitud del problema. La solución no es lineal, ni fácil y por supuesto empezaron los cruces entre sectores sobre la responsabilidad del déficit y las causas.

“La bola avanza y se debe detener para evitar situaciones más drásticas a futuro” remarcan expertos previsionalistas, marcando además las favorables diferencias en ingresos de los pasivos provinciales contra los nacionales y la necesidad de defender ese beneficio en una provincia que fue pionera en materia previsional.

Pero además entre diputados justicialistas hay una mirada crítica sobre la actitud pasiva del gobierno actual ante los recortes nacionales. Recuerdan además que el resguardo presentado por la gestión de Omar Perotti fue por los fondos no remitidos hasta ese año. Pullaro dijo haber planteado el tema ante Guillermo Francos junto a Martín Llaryora y Rogelio Frigerio. “Los gobernadores avalan la futura Ley Bases a cambio de nada” se preguntan en la oposición santafesina que permanece callada pero expectante sobre este tema.



Servicios

Sobre Aguas Santafesinas (ASSA) fue el propio ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico el que tiró el tema en la mesa legislativa ante un importante grupo de diputados. Figura jurídica, relación con el Estado, tipo de prestación exigida y la demanda de inversiones millonarias que requiere dotar de agua potable y cloacas a toda la provincia es tema que urge hablar entre la dirigencia. El Tesoro debió auxiliar en más de 33 mil millones a ASSA en 2023 y el fuerte ajuste de tarifa no alcanza a la empresa para autofinanciarse.

La EPE también requirió asistencia estatal para funcionar y en momentos en que llegan facturas de aumentos exorbitantes para muchos e, impagables para algunos, se pone en primer plano el resultado de una auditoría encargada por el gobierno sobre cómo recibió el área. “Chivo expiatorio” afirmó el diputado Marcos Corach. “La realidad es que la gente no va a poder pagar la factura pero de eso no quieren hablar” señaló el diputado actual que antes fue eje en la etapa de transición entre las gestiones de Perotti y Pullaro. El rafaelino agrega que no ve énfasis en el gobierno actual en rechazar el supuesto interés árabe en invertir o en participar de esa empresa.

En el gobierno niegan la especie y entre industriales y comerciantes ya está expuesta la dificultad para pagar las facturas que también expone crudamente el sistema universitario y científico en medio del recorte de fondos para funcionar.

En gobierno, en tanto, se esfuerza en trabajar en conjunto con el sector privado en responder a los requerimientos energéticos para poder invertir donde allí coinciden en el desinterés de la gestión anterior, Por eso, en el organigrama de gabinete, la EPE está en Desarrollo Productivo y se suma también Economía a la gestión con privados.

Economía en recesión, números en rojo en varios sectores del Estado, tensiones paritarias y un gobierno nacional que olvida a las provincias más allá del fuerte reclamo expuesto por la Región Centro ante el ministro del Interior, Guillermo Francos es el escenario que se viene en la provincia. Habrá tensiones y Pullaro trabaja para amalgamar el equipo de gobierno e intentar dar respuestas a la sociedad que le dio la responsabilidad de conducir Santa Fe en esta hora.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro