La oposición de Santa Fe mide sus pasos

Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se pliegan en la guerra contra el "narcoterrorismo", la oposición santafesina intenta hacer pie. En las horas más críticas del fin de semana, cuando las balas paralizaron Rosario, el exgobernador peronista Omar Perotti llamó a Pullaro para ponerse a disposición.

El llamado es un gesto más en la sintonía que mantiene el actual mandatario con su antecesor. Hace diez días, Pullaro lo invitó a Perotti a un acto público organizado en la embajada de Francia, y luego lo convidó a un asado con el bloque del PJ de Diputados. Todo eso a pesar de que Perotti ganó las elecciones en 2019 con el lema Paz y Orden, anclado en una fortísima crítica a la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, y el radical a su vez fue un duro opositor cuando el rafaelino gobernó hasta diciembre pasado.



El posicionamiento de Omar Perotti y el peronismo

Las buenas migas sirvieron. El interbloque parlamentario opositor acompañó todas las herramientas que Pullaro pidió en las sesiones extraordinarias, varias de ellas relativas a la Justicia penal. Aunque en número de votos no eran imprescindibles por la mayoría propia del oficialismo, sí en el mensaje de apoyo que necesita Pullaro en la lucha contra el narcotráfico.

La posición no es sencilla para el sector del peronismo que gobernó hasta el mes de diciembre y que no tuvo los resultados esperados en materia de Seguridad. Sus principales referentes, incluido Perotti y los exministros y ahora diputados provinciales Marcos Corach, Celia Arena y el diputado nacional Roberto Mirabella no se expresaron públicamente en las últimas horas.

“El tema es muy delicado, sabemos la profundidad y la gravedad que tiene y que hoy se necesitan más acciones y menos declaraciones”, sostienen desde esa mesa chica. El próximo miércoles, Corach va a estar representando al bloque en la Junta de Seguridad Provincial que convocó el gobierno provincial.

Leandro Busatto pide convocatoria de Maximiliano Pullaro

En cambio, quien pide pista en la discusión pública es el exdiputado del peronismo Leandro Busatto. En un hilo en la red X, tras la conferencia conjunta entre Pullaro y Bullrich, sostuvo indispensable que el gobernador convoque a todos los sectores y que las fuerzas políticas “estén a la altura, sin mezquindades ni especulaciones”. Además, consideró que en la provincia es necesario avanzar en una reforma policial, carcelaria, judicial y normativa.

En referencia a la promesa de la llegada de 450 agentes federales a Rosario, sostuvo que es una medida de corto plazo y que “es necesario dar otro tipo de respuestas desde el Estado”.

CON INFORMACION DE LETRA P.