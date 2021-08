Martín Tetaz: “La canción que definiría la gestión de Macri es ‘Despacito’, porque fue muy gradual, muy lento”

Martín Tetaz llega vestido de runner, todo de negro, a la entrevista. Estamos en los Bosques de Palermo y la sensación térmica en 7 grados no es la ideal para estar en pantalones cortos. Pero el precandidato se la banca y hace algunos ejercicios para calentar mientras espera que comencemos. Le aviso que está todo listo y me dice “arranquemos antes de que me congele”. Le concedo el deseo.

- Ya que te gusta correr, te armé el “Cuestionario runner”. ¿Quién es el político que saca ventaja en los primeros 100 metros?

- El más explosivo de todos es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una bomba.

- ¿Quién tiene más resistencia?

- Veremos si Horacio Rodríguez Larreta. Empezó en la política hace muchísimos años.

- ¿Y además ya lo venció a Macri, no?

- Nadie venció a nadie. El único rival a vencer es el kirchnerismo y todavía tampoco está vencido.

- ¿Quién corre más rápido?

- María Eugenia Vidal.

- ¿Quién es el más lento?

- Los más lentos son los de la izquierda. En general atrasan bastante, van a un ritmo de dos por hora, en una maquinaria muy vieja de hace cien años de una economía que ya no existe más.

- El cuarto de tu lista es Fernando Iglesias, la séptima es Sabrina Ajmechet. Iglesias tuvo manifestaciones muy cuestionadas la semana pasada respecto de las mujeres, Ajmechet dijo que las Malvinas no son argentinas. ¿Se colaron algunos integrantes del tren fantasma en tu lista?

- Al contrario, tenemos la mejor lista. Una lista súper competitiva, muy diversa, donde hay un principio básico que es que cada uno puede expresar en libertad lo que piensa.

- ¿Qué pensás de los dichos de Fernando Iglesias?

- Que tiene razón en los dichos de fondo. Que es un escándalo lo que estaba pasando en Olivos mientras la gente estaba encerrada en su casa.

- ¿Pero te parecieron machistas sus tweets?

- No, no me parecieron machistas.

- ¿No?

- No.

- Hace poco en una entrevista dijiste: “en el partido de enfrente hay un Fuhrer que dice quién va y quién no”. ¿No es un poquito mucho sugerir que tu adversario político se parece al nazismo?

- No, no es eso. Führer quiere decir conductor o líder.

- Pero Martín, ¿cuándo hablaste en alemán en tu vida?

- Pará. Es una característica política. Me estaba refiriendo a cómo elegían los candidatos en la lista. Es como cuando digo que Alberto Fernández es el testaferro político de Cristina. No estoy diciendo que le maneja los negocios económicos. Se entiende que es una metáfora. De todas maneras, como sé que mi expresión le molestó a alguna gente, pedí disculpas públicamente por esa expresión. Y en cada oportunidad que tengo lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer de manera genuina.

- Pasemos ahora a “En cinco segundos”. Te hago una pregunta y tenés hasta cinco segundos para responderla.

- Dale. Voy a usar cuatro para pensar y uno para responder.

- ¿Cuál va a ser tu primer proyecto cuando llegues al Congreso?

- Independencia del Banco Central. ¿Los tres segundos que me sobran los puedo usar para la próxima?

- (Risas) No. ¿Cuál es el principal problema de la economía argentina?

- La inflación y que los impuestos están puestos sobre la producción y no sobre las ganancias.

- ¿Cómo definirías la estructura impositiva argentina actual?

- Como un adefesio.

- ¿Cómo ves la gestión de Martín Guzmán?

- Buena dentro de lo que puede hacer. Buena en lo técnico, tiene buena capacidad pero la política no lo deja.

- Me fijé en Google cuáles son las principales búsquedas acerca de vos y una es “cuánto mide Martín Tetaz”.

- 1,60 cm. De hecho es el chiste fácil ahora que estoy en política, de las encuestas, “¿cuánto mide Martín?”. Yo digo “ya sabemos cuánto mide, 1,60, no gasten plata”.

- Pasemos ahora a Martín For Kids. Te hago una pregunta y tenés que responderla como si le estuvieras hablando a niñitos y niñitas de seis años.

- Dale

- ¿Por qué la gente tiene que volver a confiar en un espacio político que cuando gobernó la Argentina deterioró todas las variables económicas?

- Porque los espacios políticos aprenden de la experiencia. Y una de las mejores lecciones para los chicos es que se pueden equivocar, no está mal equivocarse. Lo que está mal es no aprender de los errores y seguir insistiendo en lo mismo. Pero si ustedes aprenden de los errores, es lo mejor que les puede pasar, la mejor manera es superándose a partir de aprender de los errores cometidos.

- ¿Creés que entendieron los niñitos y niñitas?

- Creo que sí.

- Sigamos ahora con “Twitter: un mundo horrendo”.

- Twitter es la barra brava, ¿viste? Vos vas a la cancha y te comportás en de una manera que después cuando volvés a tu casa si te muestran un video te da vergüenza.

- Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer ahora?

- Vamos a la cancha.

- ¡Correcto! El 4 de diciembre de 2017, en tu cuenta de Twitter, pronosticaste que la inflación del 2018 iba a ser del 17% y la del 2019 del 12%. Terminaron siendo del 47,6% y del 53,8% respectivamente. ¿Crees que deberías dejar de twittear por lo menos por dos años?

- No, porque el 4 de diciembre de 2017 salió publicado el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central y lo que hice fue comentar lo que decía el Reporte. Fui el mensajero.

- Tendrías que decir la famosa frase: “no maten al mensajero”.

- Exactamente: no maten al mensajero.

- Una vez Myriam Bregman te puso “te falta rock” como respuesta a un tweet tuyo, algo que después se hizo viral. ¿Te falta rock?

- (Aplausos y risas) Un aplauso para Myriam. Estuvo brillante. Porque es cierto, no tengo ni idea de rock, me empalmó.

- Ya que hablamos de música, ¿con qué letra de una canción definirías la gestión de Mauricio Macri?

- Con un hitazo, con “Despacito”. Despacito viene como anillo al dedo.

- ¿Por qué?

- Porque Macri fue muy gradual, fue muy lento. Esa lentitud lo obligó a tomar un montón de deuda. Mientras había financiamiento no pasaba nada. Se le cortó el financiamiento y terminó haciendo el ajuste de la peor manera posible. La Argentina no es una tierra para gradualismos.

- Cerremos con “La pregunta emoji”. ¿Cómo se llevan Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal?

¿Qué quiere decir eso?

- Que se llevan “cool”.

- ¿Hay buena “vibra” entre ellas decís?

- Excelente.

- ¿Mentiste en algún momento de esta entrevista?

- No

- ¿Sobre el final, no?

- (Risas) No.

