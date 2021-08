Luis D’Elía, furioso con Alberto Fernández: “Fue una cagada el cumpleaños, una cagada la foto y una cagada el pedido de disculpas”

El presidente Alberto Fernández continúa recibiendo críticas por la fiesta realizada en la Quinta Presidencial de Olivos en medio de la cuarentena estricta de 2020. Los cuestionamientos no son sólo de la oposición. Al enojo de Sergio Berni, se sumaron ahora fuertes declaraciones de otro integrante del Frente de Todos, Luis D’Elía. El ex piquetero se refirió al escándalo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en su programa de radio y recordó una situación personal que vivió días antes de que la familia presidencial convocara a una celebración en la residencia oficial.

En esta nota, la transcripción de las principales definiciones de D’Elía, en su programa de Radio Rebelde:

Fui procesando despacito, sin apurarme, la foto, chequeando si no era una fake news, chequeando las reacciones en la Rosada y también indagando en mi propia historia. A nivel general, quiero decir que esa foto es un error, ese cumpleaños fue un error.

Y está bien que Alberto haya pedido disculpas y nos haya dejado la promesa de que esto no va a pasar nunca más, pero si no te pasa la vida por adentro, difícilmente se pueda comprender la sensibilidad que se ...

Por supuesto los cararrotas del PRO están haciendo todo lo necesario para transformar esto en una destitución política, algo que realmente me pareció un disparate, un disparate. No estoy de acuerdo ni con juicio político, ni con destituciones, ni con ninguna de esas barbaridades.

Ahora sí, está bueno haber hecho un pedido de disculpas, pedido de perdón. Cuando uno se manda una cagada, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y la verdad que a la hora de pedir perdón la volvió a embarrar, porque terminó echándole la culpa a la piba, a la compañera. En ese sentido, hay que hacerse cargo. Y los varones tenemos que dar la cara, muchachos. La verdad es que fue bastante desafortunado el pedido de disculpas.

Fue una cagada el cumpleaños, una cagada la foto y una cagada el pedido de disculpas.

Yo me acordé que por los días de la foto, un mes antes, murió mi mamá. Y fue muy duro, fue muy duro.

Mi vieja murió el 10 de mayo de 2020 (nota de redacción: la foto de la fiesta fue tomada el 14 de julio). Como preso político, me negaron la posibilidad de ir a verla. Tuvo 20 días de agonía. El protocolo prohibía que hiciéramos velatorio, no pudimos velarla. Mi compañera tuvo que pelear a brazo partido con el juzgado para que me permitieran ir a enterrarla. A enterrarla pudimos ir cuatro personas.

Mi vieja tenía 11 nietos, yo tengo cinco hijos, pudo ir un solo hijo mío, una sola hija, cuatro nietos no pudieron despedir a la abuela. Fue muy duro. Entonces, a mí que me tocó vivir ese protocolo tan terrible, tan duro, a la hora de pedir que uno de los seres mas amados como mi mamá... y ver que cuando nosotros enterrábamos a nuestra vieja en estas condiciones, los muchachos hacían fiesta de cumpleaños, la verdad me rompió mucho las pelotas.

La mirada de Sergio Berni

Apenas empezó a circular la imagen, Sergio Berni, hombre cercano a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, de quien fue Secretario de Seguridad entre 2012 y 2015, dijo, con su habitual estilo frontal: “Esta es una de las diferencias que tengo con el Presidente”. Poco antes, cuando todavía no estaba confirmada la veracidad de la foto -y el propio Ejecutivo Nacional negaba el hecho-, Berni dijo tener la esperanza de que no fuese cierto: “Ojalá esa foto sea trucha”.

Ahora, revelada la autenticidad de la fotografía y de la reunión, y luego de las declaraciones del Presidente sobre el tema, Berni ha volcado sus reflexiones sobre el tema en forma de carta pública, con el título “Yo no fui, fue ella”, en la que recuerda que la primera reacción de Alberto Fernández fue negar el hecho.

El último párrafo es elocuente:

Señor Presidente: nosotros tenemos que dar el ejemplo, ser mejores que los demás, ser más éticos, trabajar el doble, asumir los errores propios y cuidar a nuestros compañeros. Y a nuestras compañeras, claro. Porque si entregamos a nuestra compañera a la primera de cambio con el solo objeto de salvar nuestro pellejo, es difícil que nos crean capaces de defender los altos intereses de la Patria. Y cuando eso sucede, se resiente la legitimidad política de un proyecto, se horada la base de sustentación propia y sucede lo que Ud. no necesita que yo le narre.

Víctor Hugo Morales, también enojado

El periodista Víctor Hugo Morales, que suele respaldar a las políticas del Gobierno, también tomó distancia de la foto del escándalo. “Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, sintetizó en su editorial del viernes de su programa “La Mañana” por AM 750, que arrancó con la reproducción de la noticia que está sacudiendo la agenda política nacional.

