Los gobernadores pidieron coparticipar el Impuesto País, pero la Casa Rosada aclaró que lo discutirá más adelante

Luego de una reunión entre un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, la oposición dialoguista y el Gobierno avanzaron en las negociaciones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus). El encuentro fue esta tarde en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro, y el corazón de la charla giró en torno al Impuesto PAÍS. Los mandatarios pidieron al ministro que el Poder Ejecutivo acepte coparticipar un porcentaje de ese tributo a la compra de divisas. Lo exigen para dar aval al proyecto del oficialismo en el Congreso. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que lo discutirán más adelante.

“La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, sostuvo el Gobierno a través de la cuenta oficial de Presidencia de la red social X. Fue una publicación posterior a la reunión de Francos con los gobernadores. Se trata del punto central en discusión por estos momentos, a tan solo 24 horas del debate en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus.

Del encuentro en el CFI participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Nacho Torres, gobernador de Chubut, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes). El cónclave fue convocado a las 19. Sobre la hora llegaron también Marcelo Orrego (San Juan) y nada menos que Martín Llaryora (Córdoba), representante del peronismo no kirchnerista que presiona por cambios en la Ley Ómnibus. El peronista fue la pata que le sumó mixtura a la reunión, que sino hubiera sido exclusivo del elenco del ex Juntos por el Cambio (JxC). A ellos se sumaron el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, enviado por Raúl Jalil, y un representante de Osvaldo Jaldo (Tucumán). Se trata de dos gobernadores que articulan con un grupo de mandatarios del peronismo no kirchnerista que se aliaron con colegas del PRO y de espacios provinciales.

Quienes también estuvieron presentes fueron un grupo de legisladores de los bloques “dialoguistas”. Asistieron Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal, Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO, Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por el radicalismo, así como los integrantes de Innovación Pamela Calletti, Agustin Fernandez, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernandez, Osvaldo Llancafilo.

Los puntos centrales que motorizaron la reunión, anticipada por Infobae, fueron el debate sobre los fondos que exigen los gobernadores para compensar la pérdida en las recaudaciones provinciales que implicó la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias por parte de Sergio Massa, durante su gestión como ministro de Economía. Ante los desacuerdos en la discusión en particular del articulado, el Gobierno pateó el tablero el viernes cuando comunicó la decisión de sacar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Eso implicó retirar puntos molestos para los gobernadores, como retenciones al agro y la industria, el blanqueo. Pero también implicó sustraer la ley que reinstauraba el Impuesto a las Ganancias. Los gobernadores quedaron desconcertados por esa decisión, comunicada por Luis Caputo, ministro de Economía, en conferencia de prensa en el alba del fin de semana.

La cumbre del CFI se trató de una conversación política que buscó destrabar, posiblemente, una parte central de la discusión de la Ley Ómnibus, para que el Presidente Javier Milei avance en el objetivo de alcanzar la meta de “déficit fiscal cero” a nivel primario. Si bien continuarán conversando detalles de la redacción, durante la reunión hubo un principio de acuerdo para que el Gobierno conceda conversar sobre la distribución de una parte de la recaudación del Impuesto PAÍS. En las provincias consideran que esos fondos pueden compensar la pérdida por Ganancias.

La presencia de Francos

“Viene Francos, sí”, dice Pullaro, gobernador de Santa Fe, parado con parte de su equipo en Galerías Pacíficos. El dirigente santafesino vuelve a sacar su celular del bolsillo de su saco y confirma el dato sobresaliente de la tarde: el ministro del Interior de la Nación se hizo presente en la cumbre convocada por los jefes provinciales de la UCR, el PRO y algunos peronistas no kirchneristas, entre quienes se destaca el cordobés Llaryora. Faltan 10 minutos para las 19, hora del cónclave, y Pullaro luce traje con una corbata de rayas celestes y blanca. No lo inquietan los cerca de 32°C. Al igual que sus colegas, acostumbra a resistir calores, presiones y ajetreos de la gestión.

Francos arribó al CFI a las 18:52. Vino de forma intempestiva y hermética. El ministro de Infraestructura estuvo acompañado por José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación, segundo de Nicolás Posse, jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza de Milei. Tanto como que algunos gobernadores se enteraron minutos antes de la reunión. 40 minutos después, el ministro del Interior se había retirado. Su presencia había sido solicitada por los gobernadores para discutir detalles de la Ley Ómnibus en la previa a sesionar. El funcionario se apersonó, escuchó a los gobernadores, intercambió ideas y se retiró apurado a una entrevista. “Estamos trabajando”, se limitó a decir al salir, ante la consulta de la prensa.

Durante su presencia, Francos y Rolandi se ubicaron en el centro y exteriorizaron la postura del Gobierno. Los gobernadores plantearon de entrada al funcionario que pedían discutir sobre la asignación de fondos del Impuesto PAÍS. El ministro manifestó que podía concederse siempre que los legisladores del PRO, Hacemos, UCR e Innovación acompañen el resto del articulado. A su vez, el representante del Gobierno insistió en que la oposición de el aval para votar el listado de privatizaciones contenidas en la Ley Ómnibus. Es un punto delicado. Los dialogantes expresaron que deberá someterse a “poroteo”. Es decir, se discutirá una por una. Algo que es un hecho es que YPF quedará afuera de ser privatizada.

Al finalizar el encuentro, Torres, de Chubut, habló con la prensa y comunicó que las partes se habían acercado en los puntos que restaban: “Se pudieron destrabar un montón de cosas Hoy hay consenso en su gran mayoría”. “Hay un compromiso de que las facultades delegadas no comprometan la coparticipación federal. Sabemos que hay fondos de obra pública en cuestión, las provincias las vamos a tener que afrontar. Se habla del ajuste de las provincias, les voy a decir algo: la Patagonia representa la mitad de los dólares que viene dilapidando el país”, agregó el mandatario patagónico.

Torres fue uno de los principales impulsores, además, de que se retire el régimen federal de pesca de la Ley. La oposición votará negativo esos artículos y el Gobierno dio el visto bueno para que se trate aparte, en el período de sesiones ordinarias.

El trasfondo de la pelea por el Impuesto PAÍS

Ese Impuesto PAÍS fue creado en el alba de la presidencia de Alberto Fernández por la La Ley 27541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se se sancionó el 23 de diciembre de 2019 y fue reglamentado el 27 de diciembre de ese año por el Decreto 99/2019.

En el Capítulo 6 del Título IV, la Ley instauró el Impuesto PAIS a la compra de billetes y divisas, para lo cual fijó una alícuota del impuesto es del 30%. Ese gravamen alcanza a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden de adquirente o prestatario residente en Argentina, y adquisición de servicios de transporte de pasajeros (por cualquier vía) con destino fuera del país.

Por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible con el ingreso del pago a cuenta ejecutado para ciertas importaciones de bienes, el Impuesto PAIS fue el tributo que más creció en su recaudación en el ejercicio 2023. Con un salto de 335,5% respecto del 2022, generó $1,5 billones de ingresos a las arcas del Estado nacional. Junto con el IVA, Ganancias, impuesto al Cheque, Derechos de exportación, lidera el ranking de tributos nacionales que más fondos recaudan.

De la masa de fondos recaudados, la Nación retiene el 70%, mediante la ANSES, y el 30% restante se distribuye a obras y desarrollos en las provincias. Sin embargo, ese porcentaje se ejecuta a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Los gobernadores le plantearon a Francos que pretenden tomar el control de ese 30%, sin alterar el destino para obras sociales de esos fondos. Desde el Gobierno manifestaron que no tienen intenciones de coparticipar ese impuesto, pero que esperan una propuesta de los gobernadores para modificar cómo se asigna el 30% del tributo que no retiene Nación.

El objetivo de las provincias es garantizarse que en la redacción de la Ley quede claro que la Casa Rosada no podrá ejecutar de forma discrecional el 30% correspondiente a las provincias. Se habló, incluso, de que se distribuirá por índice de coparticipación y se destinará aplicación a infraestructura.

A la espera de una respuesta política

Los gobernadores quedaron a la espera de una devolución final por parte del Gobierno. Francos se comprometió a transmitir el contenido del cónclave a Milei, Caputo y Posse. A partir de ahí, se generará un texto con la redacción final de la Ley Ómnibus. Especialmente, del artículo sobre el Impuesto PAÍS. En la oposición temen que el ministro del Interior no obtenga anuencia del Jefe de Estado, el ministro coordinador y el titular del Palacio de Hacienda, quienes supervisan el esquema económico y fiscal detrás del proyecto del Poder Ejecutivo.

Mañana está prevista la reunión de labor parlamentaria a las 19, en la Cámara de Diputados. Los bloques dialoguistas aguardan tener una respuesta final de Balcarce 50 para avanzar en la organización de la sesión. Ceteris paribus, el miércoles habrá sesión y Milei tendrá apoyo en lo general de la Ley Bases. No obstante, nada garantiza que la discusión artículo por artículo sea intrincada y devenga en más de un día de debate en el recinto.

La moneda está en el aire.

Fuente: Infobae