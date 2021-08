La increíble inflación argentina: un joven explicó el fenómeno en la televisión china y sorprendió a todos CIUDADANOS 18 de agosto de 2021 Por Gabriel PÉREZ

El Indec dio a conocer la semana pasada los datos de inflación de julio y arrojó que en los últimos doce meses acumuló un 51,8%, mientras que la suba de precios de los primeros siete meses de 2021 alcanzó el 29,1%. Si bien los argentinos estamos acostumbrados a convivir con períodos de aumentos desorbitantes, que traen como consecuencia mayor pobreza, en gran parte del mundo esto resulta sorprendente. Tal es así que cuando el argentino Brian González explicó el fenómeno inflacionario del país en la televisión china junto a un grupo de jóvenes asiáticos, dejó sin respuestas a los panelistas. Ocurrió en el programa “Informal talks”, que recrea un panel de debate de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se tratan además temas de actualidad.

El argentino oriundo de San Vicente, provincia de Buenos Aires, quien estudió chino mandarín y llegó a colaborar con empresas de habla hispana de todo el mundo, con la embajada argentina e incluso condujo un evento deportivo donde Lionel Messi fue la gran estrella, les explicó a sus compañeros de panel lo que sucede en el país con la suba generalizada de precios. Durante el programa, el bonaerense de 30 años afirmó: “Argentina fue trending topic el año pasado porque fue el primer país en fundirse durante la pandemia”. Y acto seguido agregó: “¿Cuál es el problema que enfrenta Argentina? Los argentinos no creemos en nuestra propia moneda. No creemos en el peso, entonces el dólar es nuestra moneda oficial, lo más seguro. La razón es que el peso se devalúa muchísimo. El año pasado se devaluó un 40%. En 2009 un peso eran dos yuanes. Ahora un yuan son 23 pesos”.





Tras la explicación de González, sus compañeros de televisión quedaron atónitos y sus gestos fueron de sorpresa absoluta.

En ese marco, el argentino continuó: “Por eso el poder adquisitivo cayó muchísimo porque existe inflación. De 2010 al 2020, la inflación fue del 1.756%, en un país normal la inflación anual sería un 2% o un 3%, pero en Argentina en 10 años llegamos casi a 2000%”.

Por último, González destacó: “Nuestro Banco Central promovió el ahorro en yuanes porque su devaluación no es tan grave”.



El joven de 30 años lleva más de 15 años estudiando el idioma chino, un poco por curiosidad, otro poco por perseguir una meta. Brian González tenía quince años cuando se le despertó el interés por el mandarín. “Mi único contacto con el país era el supermercado chino. Mi mamá fue a preguntarle al tintorero japonés -lo más parecido que habíamos encontrado- para que le diera una pista de dónde podía estudiar. Él le recomendó que se comunicara con la embajada china en Argentina”, contó a Infobae.

Desde los 15 a los 18 años -en paralelo con la escuela secundaria- incorporó el chino mandarín a su bagaje cultural. Debió estudiarlo a distancia ya que en su pueblo no había manera de que alguien le enseñara. No solo pudo adoptar un idioma complejo de aprender. También compitió en certámenes de lengua china y ganó. Así llegó su gran oportunidad: lo becaron para ir a estudiar a Beijing. No lo dudó.

Pudo hacerse amigos y recibirse de licenciado en Filología China. Luego se especializó: eligió una maestría en Comercio Exterior. “Manejaba el idioma pero no podía mantener una conversación fluida. La barrera idiomática fue un obstáculo”, recordó. Hoy, sin embargo, reconoce haber dominado el idioma.



No bien terminó la carrera consiguió trabajo como intérprete. Llegó a colaborar con empresas de habla hispana de todo el mundo, con la embajada argentina e incluso condujo un evento deportivo donde Lionel Messi fue la gran estrella. “También hice de intérprete de funcionarios públicos como Julio de Vido y Axel Kiciloff. Fue muy importante para mí, porque yo soy de un pueblito y vengo de una familia humilde”.

En el reality “Informal Talks” es una especie de embajador argentino donde acerca y comenta las tradiciones nacionales. Desde el fútbol hasta los superhéroes criollos: les contó de Hijitus y les mostró un poncho.

Fuente: Infobae