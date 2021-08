El tratamiento estético al que se sometió Claudio Caniggia bajo la orden de su novia

Desde el 2019 la feliz pareja está comprometida. Sin embargo, los planes de boda se han tenido que ver pospuestos a causa de la pandemia del coronavirus. Pero esto no ha sido motivo para que el ex deportista de 56 años y su amada de 27 no sigan viviendo un idilio.

Hoy en día Claudio Caniggia y la guapa morocha están instalados en Miami donde tienen su hogar. El Pájaro, al parecer, sigue uno a uno los consejos de su novia y ahora ambos están en el radar de los medios del espectáculo tras conocerse un supuesto tratamiento de estética al que se sometió él.



Según informó Lucía Ugarte, la corresponsal del programa “Intrusos”, el ex jugador habría acudido a una clínica que se especializa en retoques estéticos para llevar a cabo un cambio en su rostro por pedido de la modelo.

“Nosotros encontramos pruebas, Caniggia pasó por el consultorio de una médica estética muy conocida y encendió la alerta, ¿pasará que Sofía Bonelli le estará pidiendo parecer un poquito más joven?”, comentó Ugarte en diálogo con el popular ciclo de América TV.

Por su parte la cronista le preguntó a todos los presentes en el set cómo consideraban que lucía actualmente Claudio Caniggia a su edad a lo que el conductor Adrián Pallares aseguró que “está impecable”. A la vez analizaron una foto compartida por el papá de Charlotte y Alex desde el centro de estética, donde se habría hecho un “botox refresh”.

“Me gustaría escuchar esta noche a Alex Caniggia opinando de que su padre se está haciendo un refresh en la cara”, dijo Pallares a modo de broma.