El gobierno de Omar Perotti criticó la prórroga de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna

A través del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, el gobierno de Omar Perotti cuestionó a la administración de Alberto Fernández por la prorroga de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Además, entidades gremiales del campo le pidieron a la máxima autoridad de la provincia para que reclame ante Nación la eliminación del cepo a la carne.

“Es una medida innecesaria, porque afecta al primer eslabón de la cadena que es la cría. Se está dando una transferencia de recursos y eso no es bueno. Cuando la transferencia de recursos se da sobre el eslabón más débil, el del productor de cría, y ya llegando a la producción industrial, es allí donde esto no es bueno. Por lo tanto, no entendemos que sea la estrategia adecuada y vamos a seguir trabajando y seguir proponiendo, para que esto se resuelva para bien de todo el sector ganadero y de todos los consumidores”, dijo Costamagna en declaraciones radiales.

El funcionario explicó que desde el momento que comenzaron las medidas restrictivas a la exportación de carne vacuna, junto al secretario de Agroalimentos provincial, Jorge Torelli, en forma permanente enviaron propuestas, ideas y esquemas que posibiliten tener una buena estrategia exportadora y un abastecimiento del mercado interno preservando el poder adquisitivo de los consumidores. Por otro lado, reclamó que se eliminen las restricciones a la exportación de la categoría de vacas de consumo y manufactura, cuyos cortes no se consumen en el mercado interno y en su totalidad tienen como destino el mercado de China.

“De esa manera se pueden controlar perfectamente con un proceso de trazabilidad de estas categorías, también dentro de las plantas, a través de dos organismos como el Senasa y la Oficina de Control Comercial Agropecuario. Por lo tanto son situaciones controlables. Esto se lo hicimos saber tanto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al ministro de Agricultura Luis Basterra, con los cuales hemos trabajado todo”, agregó Costamagna.

El funcionario, además, comentó que si se eliminan las restricciones a la exportación de las categorías cuyos cortes no se comercializan en el mercado interno, se incrementaría la exportación de las 750 mil a 800 mil toneladas, que actualmente el rodeo nacional lo está permitiendo de la mano de los índices de producción que se están registrando. “Eso es lo que siempre propusimos y entendemos que es la línea de trabajo. Y sobre la cual vamos a seguir trabajando. Este trabajo va a continuar”, sostuvo el titular del área de producción, quien recordó que la industria frigorífica de la provincia tiene una capacidad mayor a la actual faena que se está dando. por lo tanto puede haber algo de capacidad ociosa.

Costamagna fue uno de los funcionarios que el pasado martes estuvo presente en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe, horas antes que la Mesa de Enlace anuncie el plan de lucha en rechazo a la prorroga de las restricciones a la exportación de carne vacuna. En ese sentido, el ministro precisó que “hay voluntad de trabajar con todas las entidades y todos los productores. Las medidas lanzadas por la provincia apuntan a aumentar la producción. Hay que mejorar la producción y provisión de carne en el país”.

La cena de Omar Perotti con productores

Horas después del anuncio de la Mesa de Enlace, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, compartió una cena con autoridades de la Sociedad Rural de Santa Fe y de la Sociedad Rural Argentina. A lo largo del encuentro, los representantes de los productores agropecuarios solicitaron a la máxima autoridad de la provincia santafesina que interceda de manera urgente ante el gobierno de Alberto Fernández para que se elimine el cepo a la exportación de carne vacuna.

El reclamo de los productores fue presentado a Perotti por parte del presidente de la SRA, Nicolas Pino, y el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras. Según pudo saber este medio, el gobernador durante la cena se mostró en desacuerdo con la prorroga de las restricciones y advirtió que la medida profundizará el impacto negativo en sectores productivos e industriales de la provincia.

Además, luego de intercambiar diferentes opiniones con el titular de la Rural, Perotti pidió “paciencia” a los dirigentes y productores que se encontraban presentes en la cena. Algunos de ellos interpretaron la sugerencia del gobernador como que sería un error iniciar una medida de fuerza antes del proceso electoral del próximo 12 de septiembre.

“La paciencia que nos pide es seguramente hasta después de las PASO, ya que él como Gobernador de Santa Fe tiene una interna muy difícil contra Agustín Rossi. El 12 de septiembre se va a estar definiendo su liderazgo y si él queda bien parado, ahí puede salir a enfrentar al Gobierno nacional a reclamar y si pierde sería otra cosa, ya que quedaría debilitado”, dijo un asistente al encuentro con el gobernador, quien agregó que Omar Perotti “es un estratega, nunca hace nada sin que esté meticulosamente estudiado y está pensando en después de las PASO. Si su lista gana la interna del Frente de Todos, el mapa político de Santa Fe, inclusive del país, cambiaría muchísimo”.

Con información de www.infobae.com