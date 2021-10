Guerra desatada: Patricia Bullrich salió al cruce de Hugo Moyano con una durísima acusación

La titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la fuerte chicana que el líder y secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, publicó en Twitter. La referente de Juntos por el Cambio afirmó que no se va a “hacer la víctima” y salió al cruce con una fuerte acusación que involucra a las barrabravas, el sindicato y el fútbol.

En declaraciones radiales el también presidente del club Independiente afirmó que Bullrich quería sumarse a la presidencia, en ese marco sostuvo que “hay que cuidar las copas”. y luego agregó: “Ella de copas conoce bastante, entonces debe ser que tiene ese interés por llegar al club. Como somos rey de copas, se va a sentir muy cómoda”. Sin entrar en grandes discordias, Bullrich le respondió en LN+.

“Me parece que ese tipo de discursos, son discursos que la sociedad no quiere escuchar”, manifestó anoche. “Que él diga lo que quiera, podrá ser machirulo pero no me gusta la idea de hacerme la víctima. Victima ya no soy, ni nunca me voy a hacer la víctima con él porque es lo que busca”, aclaró con firmeza y remarcó: “Nunca me voy a poner débil frente a él”.

Tras ello, la exministra realizó una fuerte acusación contra el sindicalista. “Él dijo que nosotros llevamos barrabravas con Ritondo, todo el mundo sabe lo que hicimos nosotros contra los barrabravas”, indicó en primer lugar. “Los combatimos y les pido que voten la ley contra los barrabravas. El kirchnerismo no la votó. No quiero ser presidenta de Independiente, no me siento capacitada para manejar un club, no es lo mío”, aseguró.

“Me interesa que cualquier institución se maneje con reglas de transparencia y todos sabemos que Moyano sacó plata del sindicato para llevar al club. Eso es haber ido contra los trabajadores de su gremio que aportan esa platita y llevó esa plata al club”, acusó al líder de Camioneros. Por último, remarcó que no le interesa estar a cargo de la presidencia del club.

Con información de www.elintransigente.com