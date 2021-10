Salió a la luz el motivo de ruptura entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: “Si no te gusta, nos separamos”

En el medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conocieron los supuestos motivos de la ruptura entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Según informaron en Los Ángeles de la Mañana, el conflicto entre la pareja habría sido a causa de una infidelidad por parte de la actriz con un reconocido actor.

Mientras relataba paso a paso el escándalo entre Wanda e Icardi, en el que Suárez está señalada como la tercera en discordia, Yanina Latorre lanzó: “Hoy me enteré del verdadero motivo de la separación de la China y Vicuña, fueron cuernos”. Ante la intriga de sus compañeras, la panelista sumó más picante a su información: “Hay otros actores involucrados”, indicó.

Sin más preámbulos, Latorre comenzó a contar cómo sucedieron los hechos. “Ella lo engaña a él con un actor mega, protagonista de dos ficciones importantes y él la descubre. Se entera también por el teléfono y ella no lo niega, le pidió perdón y siguieron”, disparó. Al parecer, lo más grave de esta infidelidad para Vicuña fue descubrir quién era el tercero en discordia: “Fue con un actor que era amigo y conocido de Vicuña, que a su vez está casado con una actriz. La mujer se enteró y se perdonaron... Los cuatro se perdonaron”, reveló.



Sin embargo, nuevos encuentros en el último tiempo hicieron estallar al chileno. “Eran amantes fijos y de bastante tiempo. Ella reincide después de comprar la casa y cuando él la cuestiona le dijo: ‘Si no te gusta nos separamos’ y ahí se separó”, reveló la angelita, dando cuenta de los motivos que llevaron a la pareja a distanciarse.

Si bien desde su separación de Vicuña a Suárez se la ha vinculado con varios actores y modelos del ambiente, según Latorre quien sería la nueva conquista de la actriz es nada más y nada menos que Nicolás Furtado. “No están de novios, es un touch and go. La historia no es nueva, viene desde Buenos Aires y ahora siguió en Madrid”, confesó dando a entender que el actor de El Marginal se encuentra en Europa, muy cerca de Suárez.

