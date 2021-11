PLANES DE AHORRO: fallo a favor del consumidor ordena reducir a la mitad las cuotas

El Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, determinó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un automóvil 0Km deberán reducirse un 50%, ante el aumento desmedido de los pagos que una persona debía enfrentar bajo esta modalidad.

Así lo decidió la Jueza María José Álvarez Tremea, quien tomó esta medida al considerar que "La sociedad administradora demandada tiene un deber de obrar de buena fe y prevenir el daño, lo que en tanto profesional en la organización del grupo, le impone el deber de adoptar las diligencias mínimas en orden a evitar el sobreendeudamiento del deudor".

Además el Juzgado consideró que la conducta desplegada por el plan de ahorro no solo afectaba al demandante sino también al todos los ahorradores del grupo. Esto, consideró "consiste en el desinterés en la suerte del negocio no solo en lo que refiere a la posibilidad o no de cumplimiento por parte del hoy actor, sino con relación al éxito del negocio para el grupo de ahorristas, pues en definitiva, ello depende de la conformación de un grupo que tenga capacidad para endeudarse en los términos en que se obliga. Por tanto, la empresa ha incumplido la obligación de raigambre constitucional del prevenir los daños, no con relación al consumidor afectado sino respecto del universo total de consumidores que conforman el grupo".

La persona damnificada, que contó con el patrocinio de Estudio Jurídico Zimerman, había adherido a un plan de ahorro para la adjudicación de un automovil 0km y las primeras cuotas pagadas en 2018 fueron de 6.000 pesos, pero a febrero de 2020 este monto ascendió a 24.000 pesos.

El Doctor Carlos Zimerman patrocinó al actor en la demanda entablada.

Además, el valor la cuota consumía al momento de plantear la demanda más del 76% del sueldo del ahorrador, lo que convertía al negocio no en un plan de ahorra sino en un plan de endeudamiento sistemático.