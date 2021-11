“Uno sale distinto”: habló el ex funcionario kirchnerista que dejó la cárcel tras la condena por la Tragedia de Once

Este lunes a la mañana la Justicia le otorgó la libertad condicional al ex secretario de Transporte durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo Schiavi, tras cumplir dos tercios de la condena por la Tragedia de Once. En declaraciones radiales contó cómo fueron sus días en la cárcel y cómo se siente ahora que está bajo libertad condicional. “Uno sale distinto”, señaló.

El ex funcionario tiene una condena por cinco años y medio de prisión tras el fatídico hecho que ocasionó la muerte de 52 personas. Finalmente, luego de haber estado detenido tres años y un mes se encuentra en su domicilio. En declaraciones a radio AM1030 contó que se siente “bien, volviendo a estar suelto”. Schiavi señaló que es “una sensación muy rara”.

“Los militantes políticos estamos acostumbrados a lo que me pasó, sobre todo mi generación. Los que fuimos funcionarios públicos sabemos que siempre estamos sujetos a procesos de revisión penal o administrativo por nuestros actos”, reflexionó en primer lugar. El exsecretario contó que estuvo preso tres años y un mes. “Ayer no pude ir a la Plaza porque estoy fóbico, me cuesta ver a mucha gente”, narró.

“Ayer salí a caminar un poco y todavía es difícil. Estoy reencontrándome con la familia y amigos”, resumió su estado actual a horas de haber salido de la cárcel. También señaló que está mejor de salud y remarcó “la pasé mal adentro”. Sobre sus días en la cárcel, afirmó que “es un aprendizaje” y que “uno sale distinto”. Luego, habló de la investigación y el accionar de la Justicia.

Schiavi manifestó que “el proceso judicial en sí, tuvo una cantidad de vicios y de instancias que no estuvieron sujetas a derecho. En mí caso hacen un famoso castigo por omisión”. Por último, expresó que en “un proceso no claro de investigación de una tragedia tan grave como este tipo y que esto quede de esta manera, implica una manera muy dura en términos políticos sociales. La no búsqueda de la verdad es un problema”.

Con información de www.elintransigente.com