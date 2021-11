“Gildo te tiene controlado”: la amenaza de un profesor a un alumno en Formosa que estuvo con Javier Milei

En la provincia de Formosa se registró un insólito y repudiable hecho, cuando un docente de un colegio secundario amenazó a un alumno por asistir a un evento político en el que fue protagonista Javier Milei, quien recientemente alcanzó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires y en representación del frente La Libertad Avanza. “Gildo te tiene controlado”, le comentó el hombre al adolescente haciendo alusión al controvertido gobernador local.

“Valenzuela, puede venir ya a defender tu trabajo porque sino vas a marzo, así que te estamos esperando. Apareciste por todos los canales de la provincia. Gildo te tiene controlado, así que si estás en Formosa y fuiste a joder con ese Milei, perdiste. Chau”, le dijo a través de un audio de WhatsApp el docente de Filosofía, Ubaldo Soraire al alumno Fernando Agustín Valenzuela, de 19 años.

A continuación, el hombre continuó: “Cómo un pibe pobre y trabajador va a andar rompiendo las bolas con esos oligarcas ahí. Son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es el profesor, vos o yo? Los tiempos los maneja el profesor y no el alumno, así que pasas a diciembre ya”.

Por último, se lo escucha decir a Soraire: “Antes de Navidad vamos a ver si te tomamos, así que relajate nomás. Rompé carteles y hacé todo el desastre que vas a hacer en Formosa”. El destinatario del mensaje fue el alumno que cursa tercer año del comercial nocturno en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 14 Teniente Coronel Francisco Magin Guerrero. Valenzuela, además, es oriundo de la localidad Comandante Fontana.

“El profesor será denunciado por agredirme a mi y por meterse en mis pensamientos. El viernes voy a denunciarlo ante el INADI y ante la Fiscalía”, le dijo el joven al canal TN. “Me dio miedo”, admitió.

“Ya sufrí varias amenazas en el colegio por parte de directivos. Una vez me suspendieron una semana y me cerraban las puertas cuando iba a estudiar. Ahora resulta que voy al acto de Javier Milei y el profesor me dice que me va a desaprobar si no me presento a defender mi trabajo”, comentó el joven.

“Milito en el partido libertario. Me gustan las ideas de Javier (Milei), por eso me interesó militar para el partido libertario”, señaló.

Sobre la actitud del profesor aquel día, Valenzuela detalló: “Él me llamó la atención porque yo falté, pero estuve a las 20.30 en Formosa Capital. Participé en la clase y presenté mi trabajo, pero este jueves lo tengo que rendir de vuelta”.

“La directora tiene una foto con Gildo Insfrán en su oficina de la escuela”, insistió el alumno de 19 años. “En parte sugieren que los votemos”, contó.

“Una vez fui a comprar y un policía me agarró, me esposó, me metió una patada y me subió a la camioneta. Me encerró en la celda. Fue por andar fuera de horario, había ido a comprar pan durante la cuarentena. Siempre sufrimos estos atropellos por parte de la policía y por parte de las reglas del gobernador”, insistió el joven sobre una situación que tuvo que atravesar en la localidad en la que vive, Comandante Fontana.

“Estuvo interesante. Hubo muchos jóvenes que se quieren incorporar al partido libertario escuchando las propuestas de Milei”, recordó sobre aquella actividad registrada el pasado jueves.

Con información de www.infobae.com