Dos audios de la interventora de la AFI revelan que se quiso desligar de un funcionario que había denunciado a un camarista federal

“Yo no estoy enojada porque pienses que vos sos el buchón, de ninguna manera pienso que vos sos el buchón. Estoy enojada porque Patria estabas haciendo desde acá, esto también es hacer Patria. Entonces no era necesario que te metas en esa denuncia estando acá. Pero bueno, ahora vamos a decir que no estabas acá. Es la única que me queda”.

La que se escucha enojada, muy enojada , en un audio enviado por WhatsApp es Cristina Caamaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la persona que designó Alberto Fernández para manejar el organismo público que se encarga del espionaje.

La ex fiscal de Instrucción estaba enojada en ese audio con su interlocutor Andrés Albor, un abogado que por aquella semana final del mes de septiembre pasado todavía integraba la AFI. Revistaba como subdirector en la dirección de Asuntos Internos de la agencia de los espías. Andrés Albor se presenta en su perfil de Twitter como: “Padre de 4 hijos, Bohemio de Villa Crespo. Abogado e incomodador profesional. Proletario del Derecho. Nacional & Popular. La Patria es el otro”. En sus posteos manifiesta su adhesión al kirchnerismo. Es primo hermano de Adrián Albor, quien es defensor de Luis D´Elía.

El 24 de septiembre pasado, Albor, junto a otros abogados había presentado una denuncia penal contra Mariano Llorens, camarista federal de la Capital. La denuncia, según se difundió aquel mismo día, hacía referencia a las visitas que el camarista había efectuado a Mauricio Macri mientras fue presidente de la Nación. Las dos visitas, reveladas por el portal El Destape, sucedieron en diciembre de 2018 y septiembre de 2019. Los abogados, entre ellos Albor, denunciaron a Llorens porque el camarista debe entender en la causa que empezó en Lomas de Zamora y terminó en Comodoro Py en la que se investiga espionaje ilegal durante el macrismo. En esa causa Albor representa al juez Juan Ramos Padilla que es querellante en el expediente. La denuncia contra Llorens, uno de los seis camaristas federales de la Capital, quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello.

Cuando se hizo pública la denuncia el hecho resonó en la dirección de la AFI. Que un funcionario de alto rango -que había ingresado en la gestión Caamaño- hiciera una denuncia contra un camarista federal de los que decide en los casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos podía involucrar políticamente a la Agencia Federal de Inteligencia. Fue por eso que lo conminaron a renunciar.

Según fuentes consultadas por Infobae, se produjo entonces el pedido de renuncia de Albor. Fue solicitado por R.D.S un ex colaborador de Caamaño en el Ministerio Público Fiscal y mano derecha en el organismo de espionaje, cuyo nombre se mantiene en reserva porque aún sigue en la Agencia Federal de Inteligencia. Pero como la renuncia se la solicitaron luego de que se presentara la denuncia contra Llorens, había que antedatarla. ”Tenés que presentar la renuncia ya. Con fecha de ayer”, decían los mensajes del emisario de Caamaño, según pudo reconstruir Infobae. Por eso en el primer audio que se publica en esta nota Caamaño dice: “Pero bueno, ahora vamos a decir que no estabas acá. Es la única que me queda”.

La hipótesis de que la renuncia de Albor fue antedatada, es lo que revelan las fuentes y lo que se desprende de un segundo audio de WhatsApp al que accedió Infobae.

Allí Caamaño nuevamente se dirige a Albor y quiere saber de qué día fue su última actuación como funcionario. La fecha de renuncia debía estar en concordancia con su última firma para que no hubiera problemas. En el mismo audio Caamaño critica a Albor por la denuncia y desliza su sospecha acerca de filtraciones provenientes del área de Asuntos Internos.

“Yo te pido que me digas cuándo fue el último oficio o escrito, lo que sea que firmaste. Porque esto no solamente me causa un gran problema sino que yo estoy a punto de hacer un viaje al exterior y yo no sé si Alberto no me viaja al exterior por esto. Para mí esto es un gran problema. No sé quien es Rafa, pero vos desde acá ya estabas haciendo Patria, si querías hacer Patria con los abogados no tendrías que haber estado acá. Andrés… Ayer estaba muy triste, hoy estoy muy enojada.. Muy enojada. Porque además se filtró de ahí. Es la segunda filtración que yo tengo de Asuntos Internos. Cuando viajó .... también dijeron que había viajado ... y a ... no lo nombraron. O sea que salió de ahí, quiero saber cuál es el buchón”, dice Caamaño en el audio.

En al audio Caamaño considera que la difusión de renuncia de Albor ante el hecho de que se revelara la denuncia, pasó a ser un gran problema y el presidente la podía llegar a bajar de un viaje importante en términos de colaboración en inteligencia. También nombra a dos agentes que viajaron mandados por la AFI a Bolivia cuando estalló el escándalo por la denuncia del envío de pertrechos de seguridad desde Argentina al país vecino cuando se realizó el golpe de Estado contra Evo Morales y el presidente argentino era Macri.

Los indicios reunidos por Infobae a partir de lo informado por diversas fuentes, más lo revelado en diferentes publicaciones de los últimos días de septiembre pasado y lo que se interpreta de los audios (solo se dan a conocer dos) permiten deducir que la intervención de la AFI antedató la renuncia de Albor, algo que constituye una irregularidad. Y que se hizo para evitar repercusiones por la denuncia que había hecho el abogado. Los legajos de los agentes son secretos y la documentación que podría revelar si se modificó la fecha de renuncia de Albor están bajo la jurisdicción de la AFI y por ende no se pueden consultar públicamente.

Cuando Caamaño fue designada por Fernández, Albor celebró su nombramiento:. El 19 de diciembre de 2019 dijo en su cuenta de Twitter(@abogadoNac_Pop) : “Estoy muy feliz x la designación de la Dra. Cristina Caamaño, Fiscal de la Nación, como interventora de la AFI. Estoy emocionado verdaderamente, se de su capacidad, su honestidad y honorabilidad. Gracias @alferdez y @CFKArgentina gracias x mi país y x el pueblo”. Días después, en enero de 2020 Albor decía: “Es una leona con unos ovarios como 2 Fiat 600, sola está haciendo un trabajo profesional y digno de conocerse”.

Luego de su salida intempestiva de la AFI, hace apenas unos días, en su cuenta de Twitter, Albor le respondió un tweet al diputado oficialista Rodolfo Tailhade en el que decía: “...S i denunciás a Llorens y te mandan con una estampilla a tu casa, no tiene sentido pero son esas cosas que no tienen explicación. Igualmente vamos a seguir buscando Justicia”.

La estampilla se la habían pegado en la AFI luego de la denuncia contra el camarista Llorens. Por orden de Caamaño quien no cumplió con una de las primeras reglas no escrita de la contrainteligencia actual que podría resumirse así: “Si sos espía nunca mandes audios. Nunca, jamás”.

* Para www.infobae.com