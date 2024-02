«Que me manden a Gendarmería, que me manden preso»: el aviso del gobernador de Chubut a Milei

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, se mostró firme en su postura de no enviar más petróleo en caso de que el Gobierno nacional no le gire los fondos de la coparticipación. El mandatario provincial dejó en claro que no tendrá reparos en retener el combustible y gas en caso de que el Ejecutivo no revea su decisión respecto a los fondos coparticipativos.

Como si a la tirante relación de Javier Milei con los gobernadores le faltara algún condimento, este viernes terminó de agregarse. En Casa Rosada decidieron ponerle un freno al pago de la coparticipación a la provincia de Chubut. En el Gobierno sostienen que el distrito tiene una deuda con Nación y, como consecuencia, tomaron la medida.

De inmediato, en la provincia patagónica hubo una respuesta. El gobernador, Nacho Torres, anunció que en caso de que no le abonen su porción de la coparticipación frenará el envío de combustible a todo el país. «Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales. Que me denuncien, que me manden gendarmería, que me manden preso. ¿Por qué los chubutenses se tienen que quedar sin salud, sin educación o sin seguridad?», manifestó en LN+.

“El Gobierno nos está extorsionando. Nunca me imaginé que iba a estar a dos meses de mi gestión diciéndole: «Le cierro la válvula al Gobierno nacional»”, añadió para confesar que no es su intención afectar a las demás provincias. Sin embargo, Torres reivindicó su defensa a los ciudadanos de la provincia.

Mientras el gobernador declaraba en el canal de televisión, Javier Milei le respondía mediante redes sociales. En ese sentido, Torres, no quiso inmiscuirse en discusiones de internet. De todos modos remarcó: “Que chicaneé es infantil, es inmaduro, es agresivo, es violento. Yo creo que la Argentina necesita un liderazgo con firmeza, pero con respeto y tolerancia”.

»No es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión. La incertidumbre para el empresariado la genera un Gobierno que dinamita cualquier posibilidad de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que se atreva a decir que no está de acuerdo con algo», sentenció el gobernador de Chubut.

Con información de www.elintransigente.com