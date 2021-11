Carlos del Frade cuestionó a Pablo Lorenzetti: "lo aleja de cualquier tipo de independencia que debe tener la justicia"

El diputado Carlos del Frade y la diputada Damaris Pacchiotti votaron en contra de la designación de Pablo Lorenzetti "por una serie de actividades de las empresas vinculadas al estudio Lorenzetti que lo aleja de cualquier tipo de independencia que debe tener la justicia".

Otros tres postulantes no contaron con el acuerdo legislativo. Para el pliego de David Alberto Lisandrello fueron 52 los legisladores que se opusieron a su postulación. La votación más pareja (si puede llamarse así) se dio cuando el conteo para el postulante para juez laboral de segunda instancia en Rafaela, Esteban de la Cruz Márquez, arrojó que 32 legisladores votaron en contra de su designación, 15 lo apoyaron y 16 se abstuvieron. Estos últimos pertenecientes al bloque del Frente Progresista Cívico y Social de la Cámara de Diputados.

LA INFORMACIÓN

Visto el Mensaje 4960 del Poder Ejecutivo, suscripto el día 28 de octubre de 2021 por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Ángel Perotti, y el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Bernardo Corach, por el cual remite los pliegos para la designación de Jueces del Poder Judicial en las Circunscripciones Judiciales Nº 1, Nº 2, Nº 4 y Nº 5, la vicegobernadora y presidenta de Cámara de Senadores, Alejandra Silvana Rodenas, en tiempo y forma, mediante el Decreto Nº 13 fechado el día 30 de octubre de 2021, había convocado a los 69 legisladores provinciales (19 senadores y senadora y 50 diputados y diputadas) a sesión de Asamblea Legislativa para el pasado día jueves 18 de noviembre de 2021, a las 13:00, a los fines del tratamiento y probable designación de los postulantes para quienes se solicita acuerdo legislativo.



En atención a la cantidad de entrevistas de los postulantes con los miembros integrantes de la comisión de Acuerdos, la enfermedad e internación de uno de dichos postulantes y en razón del tiempo, se postergó la sesión de Asamblea Legislativa por una semana, esto es, para este día jueves 25 de noviembre de 2021, a las 13:00.



Y, para el caso, y contestes con los Decretos Nº 15 y Nº 16 de la mencionada doctora Alejandra Rodenas, vicegobernadora y presidenta del Senado, datados el día 18 de noviembre de 2021, se sumó el Mensaje 4961 del Poder Ejecutivo suscripto el día 3 de noviembre de 2021 por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, Silvina Frana, por el cual remite el pliego para la designación de: Director Obrero del Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) previsto por el Título II, Capítulo IV, Artículo 22º de la Ley Nº 11.220.



En la sesión de Asamblea Legislativa

de este día jueves 25 de noviembre de 2021, que se caracterizó por su calidad de mixta ya que varios legisladores participaron de manera virtual y el resto de forma presencial, aunque hubo algunos ausentes con aviso y/o sin conexión, luego de aprobar la versión taquigráfica de la sesión de Asamblea Legislativa anterior, y un cuarto intermedio que se prolongó desde las 13:50 hasta las 17:15, es decir, por espacio de más de tres (3) horas para terminar los dictámenes y/o esperar el Mensaje 4963 del Poder Ejecutivo para el retiro de algunos, los legisladores provinciales santafesinos procedieron a la consideración de los 15 pliegos en cuestión y, por distintas razones esgrimidas por los miembros integrantes de la comisión de Acuerdos, 7 pliegos con otras tantas designaciones recibieron acuerdo legislativo (6 por unanimidad y uno por amplia mayoría) y, en cambio, 3 pliegos fueron rechazados por mayoría y 5 resultaron retirados por el Poder Ejecutivo.



Vale aclarar que “rehusado un acuerdo, esto es, rechazado por dicha Asamblea Legislativa, no se podrá insistir con el mismo pliego por el término de un (1) año” por parte del Poder Ejecutivo y, por ello, se procedió al rápido retiro a través del Mensaje 4963 rubricado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, secundado por el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, para cinco (5) pliegos con otras tantas designaciones, según se indica más abajo al detalle.



Y, en el mismo sentido aclarativo, el cuarto intermedio se prolongó por espacio de más de tres (3) horas ya que se aguardó el Mensaje 4963 del Poder Ejecutivo.



Jorge Raúl Candioti

Juez Laboral de Primera Instancia – 1ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 1 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Aprobado por unanimidad. 58 votos afirmativos y 11 ausentes y/o sin conexión.



Mariana Patricia Ramoneda

Jueza Laboral de Primera Instancia – 2ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 1 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Retirado por el Poder Ejecutivo.



María Victoria Acosta

Jueza Laboral de Primera Instancia – 4ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 1 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Aprobado por unanimidad. 60 votos afirmativos y 9 ausentes y/o sin conexión.



Luciana Paula Martínez

Jueza del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual – 1ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 2 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rosario. Aprobado por unanimidad. 60 votos afirmativos y 9 ausentes y/o sin conexión.



David Alberto Lisandrello

Juez del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual – 2ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 2 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rosario. Rechazado por mayoría. 52 votos por el rechazo, 10 votos por el acuerdo y 7 ausentes y/o sin conexión. No se prestó acuerdo legislativo.



Ricardo Alberto Ruiz

Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 1 ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 2 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rosario. Retirado por el Poder Ejecutivo.



Sebastián José Rupil

Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial Nº 2 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Aprobado por unanimidad. 60 votos afirmativos y 9 ausentes y/o sin conexión.



Mauricio Sánchez

Juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial Nº 4 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Reconquista. Retirado por el Poder Ejecutivo.



Ramio Avilé Crespo

Juez en lo Civil y Comercial – 3ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 4 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Reconquista. Retirado por el Poder Ejecutivo.



Pablo Ricardo Lorenzetti

Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial Nº 5 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rafaela. Aprobado por amplia mayoría. 63 votos afirmativos, 2 votos negativos (Carlos Del Frade y Dámaris Pacchiotti) y 4 ausentes y/o sin conexión.



María José Álvarez Tremea

Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial Nº 5 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rafaela. Aprobado por unanimidad. 60 votos afirmativos y 9 ausentes y/o sin conexión.



Duilio Maximiliano Hail

Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial Nº 5 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rafaela. Aprobado por unanimidad. 61 votos afirmativos y 8 ausentes y/o sin conexión.



Matías Raúl Colón

Juez en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación – Circunscripción Judicial Nº 5 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rafaela. Retirado por el Poder Ejecutivo.



Esteban de la Cruz Márquez

Juez en lo Laboral de Segunda Instancia – Circunscripción Judicial Nº 5 – Juzgado con sede en Tribunales de la ciudad de Rafaela. Rechazado por mayoría. 32 votos por el rechazo, 15 votos por el acuerdo, 16 abstenciones de los diputados y diputadas del Frente Progresista y 6 ausentes y/o sin conexión. No se prestó acuerdo legislativo.



Mario Gabriel Mehauod

Director Obrero del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). Rechazado por mayoría. 42 votos por el rechazo, 16 votos por el acuerdo y 11 ausentes y/o sin conexión. No se prestó acuerdo legislativo.



Los postulantes para quienes se solicitaba acuerdo legislativo fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura por distintas Resoluciones y Notas, según lo dispuesto en el artículo 24º del Decreto 0854/16. Se acompañan copias con los antecedentes del concurso y legajos de los postulantes.



En definitiva, de los 15 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo inicialmente, 5 fueron retirados por el gobernador Omar Perotti en tiempo y forma y, para los 10 restantes, 7 resultaron aprobados y 3 fueron rechazados.

