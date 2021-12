150 mil santafesinos no tienen ninguna vacuna y 251.991 les falta la segunda dosis

El pase sanitario que regirá en Santa Fe desde el martes próximo, y que exige tener dos dosis de vacunas para participar de actividades tanto al aire libre como en lugares cerrados, apuró la colocación de primeras dosis entre aquellos que por distintos motivos aún no se habían vacunado contra el Covid. También se están "moviendo" las personas a las que les falta colocar la segunda dosis. Un 10% de quienes tienen la primera no se colocó todavía la segunda. Los más jóvenes son los más rezagados en este grupo.

En los últimos diez días unas 500 personas por jornada se están anotando por primera vez o directamente concurren a alguno de los vacunatorios dispuestos en todo el territorio ya que no se necesita inscripción previa en estos casos.

Son 150 mil santafesinos los que todavía no iniciaron el esquema de vacunas contra el virus responsable de la pandemia. Hace un mes, cuando empezó a hablarse de la posibilidad del pase sanitario a nivel nacional eran 200 mil los no vacunados.

Sin dudas la necesidad de contar con el documento habilitante para asistir a la cancha, recitales, gimnasios, boliches, cines, teatros, viajes grupales, entre otras actividades, empujó la demanda y ya son 50 mil los que se acercaron en las últimas semanas.

El avance entusiasma a las autoridades de Salud de Santa Fe que, si bien están muy conformes con que casi el 90% de los habitantes tenga colocada la primera dosis (cerca del 80% la segunda y un 11% la tercera), buscan que prácticamente no quede nadie sin vacunarse, en un contexto en el que Delta es la variante mayoritaria y avanza a pasos agigantados Ómicron, lo que de hecho alentó una subida de casos de Covid en la última semana, tanto a nivel nacional como provincial, y en Rosario.

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, dijo ayer que los motivos por los cuales quedan personas sin vacunar son diversos, pero minimizó el impacto que pueden tener los grupos antivacunas ya que los números respaldan la enorme adhesión a la campaña de vacunación.

El funcionario dijo que quienes todavía no se pusieron la segunda son, en muchos casos, personas que tuvieron algún tipo de efectos no deseados como fiebre, dolor en el brazo, dolor muscular y eso las hizo pensar en no colocarse otra vacuna. Los jóvenes son los que más esgrimen ese argumento, además de que, en general, al haber pocos contagios bajó la percepción de riesgo.

Lamentablemente la pandemia no solo no terminó sino que en una decena de países del hemisferio norte las cosas volvieron a complicarse. En Argentina los números aumentan día a día, aunque por el momento no se reportan muchos casos de gravedad.

En Rosario, por ejemplo, los casos activos se duplicaron en los últimos 15 días y la positividad pasó del 4 al 7% en una semana. La mayoría son personas con síntomas leves.

La gran preocupación de los funcionarios es que el virus "ataca" a quienes no están vacunados o a los que aun con las vacunas correspondientes están en una situación de salud vulnerable por edad o por enfermedades crónicas o severas. Estas son las personas que con mayor facilidad pueden necesitar hospitalización.

Por eso, insisten tanto en que vacunarse es un acto solidario ya que de esa forma se protege la persona pero también a la comunidad en su totalidad.

Apurando la segunda dosis

Tener el esquema completo, de dos dosis, es fundamental para contar con la protección más amplia posible contra el Sars Cov 2. Además es lo que exige el pase sanitario que entra en vigencia en los próximos días y que será indispensable para poder hacer actividades cotidianas.

En toda la provincia son 251.991 personas las que no tiene aún la segunda dosis (y que obviamente se colocaron la primera). A estas personas se apela especialmente porque está claro que no están en contra de la vacunación, sino que por diversos motivos demoraron asistir al vacunatorio para completar el esquema o directamente decidieron que no van a hacerlo.

En Rosario 77.353 ciudadanos faltan asistir para tener la segunda dosis. Si se les pasó el turno pueden asistir al vacunatorio más cercano y explicar la situación. Allí serán inoculados.

La Secretaría de Salud de la provincia detalló la cantidad de personas por localidad que aún no asistieron a ponerse la segunda dosis contra el Covid y es importante que lo hagan a la brevedad. Por ejemplo:

Acebal, 320

Alvarez, 504

Arequito, 313

Andino, 146

Armstrong, 475

Arroyo seco, 1187

Avellaneda, 3289

Cañada de Gómez, 1983

Capitán Bermúdez, 2740

Casilda, 3394

Ceres, 1228

Coronda, 1379

Firmat, 1532

Funes, 2979

Galvez, 1338

Granadero Baigorria, 2091

Ibarlucea, 550

Maciel, 264

Oliveros, 318

Pueblo Esther, 1091

Reconquista, 6630

San José de la Esquina, 163

Santa Fe capital, 35531

Zavalla, 425

Hay una veintena de localidades que tienen uno o dos o tres habitantes que no se pusieron la segunda dosis, entre ellas Uranga, Tortugas, Zenón Pereyra, Soledad, San Jerónimo del Sauce, San Agustín, Nelson, Las garzas, Gessler, Felicia, Franck, Angélica y Ambrosetti.

Fuente: La Capital