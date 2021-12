Se esperan tres semanas con muchos contagios de Covid y números altos

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, estimó está mañana por LT9 que se esperan dos o tres semanas más con crecimiento de casos de Coronavirus, y que luego habría un amesetamiento. En diálogo con “Primera Mañana”, la funcionaria admitió su preocupación por el panorama en Córdoba y Buenos Aires, debido a la la cantidad de contagios con la variante Delta y Ómicron.

“No vamos a tomar medida para estas fechas, pero si la situación avanza se pensará en medida restrictivas. Hay que testar mucho, seguir vacunando y cuidándose. La cepa Ómicron camufla los síntomas de la enfermedad. Se presenta como una rinitis, con dolor de garganta y moco alto. Le estamos pidiendo a la población que ante una mínima duda o contacto con caso positivo, se hagan el testeo. Dar positivo no tiene nada de malo. Si no hay aislamiento, esto no termina” sostuvo Martorano.

Por otra parte, la ministra indicó que “es probable que tengamos dos o tres semanas más con muchos contagios, con números altos y después una meseta. Tuvimos un tiempo sin pacientes internados con covid. Hoy tenemos camas disponibles y no tenemos situaciones complejas. Pero hay internados con coronavirus, algunos de ellos con vacunas colocadas. No son tantos, pero ya los tenemos”.

Además, aclaró que no hay circulación comunitaria de Ómicron y que los casos confirmados son de personas que estuvieron de viaje en otras provincias o vinieron del exterior. Sobre el refuerzo de la vacunación, Martorano respondió que “estamos con terceras dosis con quienes cumplen cinco meses de la segunda dosis, sin importar la edad ni la profesión. Comenzamos con salud, pero seguimos con otros grupos”.

Por último, la ministra aseguró que “no hay que alarmar, pero tenemos que convivir largo rato con este virus. A nadie le gusta vivir eso, pero nos tocó. Hay que afrontarlo sin miedo y todos juntos. La Organización Mundial de la Salud pidió suspender los festejos. No pido hacer eso, pero si alguien tiene síntomas o estuvo con contacto estrecho, que se quede en casa para que en un mes podamos festejar todos juntos, y no que alguien la pase mal”.

Fuente: Agenciafe