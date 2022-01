Son unos genios: si testeos los contagios bajan. Ayer 954 contagios y 127 en Santa Fe: no hay casi testeos. Ayer 954 contagios y 9 en Rafaela

Este domingo se reportaron 954 casos de covid-19 en toda la provincia de Santa Fe y una sola muerte por la enfermedad en la localidad de Pueblo Esther. Se trata de un paciente de 32 años.



Con los nuevos contagios confirmados por el Ministerio de Salud, la provincia ya suma 489.664 pacientes infectados y 8.649 fallecidos desde el principio de la pandemia. En casi dos años, se recuperaron 467.094 santafesinos de la enfermedad y actualmente hay 13.921 casos activos.

En Rosario se registró la mayor cantidad de contagios con 354 nevos infectados, mientras que en la ciudad de Santa Fe se informaron 127. Sin embargo, es necesario aclarar que en varias ocasiones la información de los partes de salud tiene algunos días de retraso, ya que tras una jornada con largas filas en los centros de testeo de la capital provincia, 445 personas dieron positivo a los tests rápidos.

En la localidad de San Jorge fueron reportados 40 casos, en Villa Constitución 38, en El Trébol 32, en Santo Tomé 25, en Ceres 24 ,en Vera 20 y en Rafaela solo 9.

