Leonardo Crossetti tenía razón: ¡¡ Llueve en Rafaela !!

La ansiada lluvia llegó a Rafaela. Pasada las 20:30 horas, la tormenta que durante la tarde se fue Armando dio sus frutos y comenzó una actividad eléctrica seguida de la tan ansiada lluvia que pone, por ahora, un punto final a casi una semana de temperaturas atípicas, que nos tuvieron a mal traer y que en el el día de la fecha superó los 40 grados centígrados.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta:

El SMN ha emitido un Alerta Amarillo, nivel 1 de 3 por la formación, e ingreso en la noche de este domingo de un frente frío, con algunas tormentas aisladas moderadas a fuertes inicialmente desde el Norte, y FINALMENTE PRECIPITACIONES!!! 🌧️ El viento rotaría al sector Sur y entre la noche del Domingo y madrugada del Lunes empiezan a cambiar las condiciones, con temperatura más bajas y no extremas.

Se esperan tormentas fuertes con intensas lluvias, ráfagas y caída de granizo.

Se verán afectados principalmente los siguientes partidos y departamentos de Santa Fe: Castellanos – Las Colonias – San Jeronimo – San Martin.

Informacion suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Medidas de protección:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.