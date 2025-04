Pullaro empieza una ronda de reuniones para definir la fecha de la convención reformadora de la Constitución

El gobernador Maximiliano Pullaro tiene previsto reunirse el próximo lunes en Rosario con Juan Monteverde, Nicolás Mayoraz y Marcelo Lewandowski, que encabezaron sendas listas de convencionales electos para llevar adelante la reforma de la Constitución provincial. Serán encuentros individuales, y luego hará lo propio en Santa Fe, con Alejandra "Locomotora" Oliveras.

No está incorporada a la agenda todavía Amalia Granata que, según el gobierno, no contestó los llamados que personalmente el primer mandatario provincial hizo a cada uno de los invitados. Desde el partido de la actual diputada provincial aseguran no haber sido convocados.

El objetivo es empezar a delinear las pautas de funcionamiento de la futura convención y definir la fecha en que se reunirá el cuerpo; cosa que el propio Pullaro había anticipado a El Litoral que iba a hacer en acuerdo con los demás convencionales. "Antes del 1 de Mayo la vamos a anunciar", adelantó este martes, en el discurso que pronunció en el tercer encuentro interministerial, en el Centro Cultural, donde se analizó el curso de la gestión tras las elecciones del domingo.

En cuanto a la conformación de la asamblea, el gobierno planteó en todo momento separar ese momento de las compulsas electorales por venir: las generales de concejales y autoridades comunales del 29 de junio, y las de diputados nacionales del 26 de octubre, considerando que no habrá Paso para esa instancia.

Sobre esa base, los meses de julio y agosto aparecen como un momento propicio para evitar eventuales interferencias, y para tener que dilatar varios meses más la convocatoria. Aunque deberá seguramente tomarse en cuenta que el 7 de agosto es la fecha límite para la inscripción de alianzas.

En cualquier caso, desde el peronismo Juan Monteverde ya anticipó que no le parece conveniente la fecha que maneja el oficialismo, por escasez de tiempo de preparación y por estar demasiado cercanas a las elecciones de junio. Los demás partidos aún no adelantaron criterio.

Pero mientras se terminan de definir los tiempos, ya hubo avances en cuanto a la determinación de los espacios, y la idea es que la convención funcione en el ámbito de la Legislatura, con el recinto de la Cámara de Diputados como sala de sesiones.

Las conversaciones dentro del oficialismo continuaron este mismo martes, con la "mesa chica" del gobierno y representantes de los distintos distritos, en una cena que tuvo lugar luego de la reunión en el Centro Cultural. A partir de la semana que viene, las conversaciones en orden a producir definiciones se trasladarán a otros ámbitos e interlocutores.

