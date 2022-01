La UNR pedirá esquema completo de vacunas

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, firmó en la tarde de ayer una resolución válida para las 12 facultades, las tres escuelas preuniversitarias y dependencias universitarias, para que toda la comunidad educativa que acuda actividades presenciales acredite esquema completo de vacunación o bien presente un test con 72 horas de anticipación con resultado negativo.

“Es una medida que no prohíbe sino que posibilita, habilita a desarrollar actividades. Una decisión razonable que extrema las medidas de cuidado sanitario y promueve a su vez mayores índices de vacunación. Esto garantiza mayores condiciones para avanzar en lo que necesitamos que es la recuperación de la presencialidad plena tal cual como lo establecimos para este año”, le señaló a La Capital el rector Bartolacci.

La resolución del rector se adoptó tras una ronda de consultas con diferentes autoridades de todas las dependencias universitarias y “resulta aplicable para toda la UNR , y para todos los ámbitos de las 12 facultades, escuelas preuniversitarias, dependencias administrativas, comedores universitarios y el gimnasio entre otras”, recordó el rector.

De esta forma, la UNR es la cuarta universidad que adopta la requisitoria de esquema completo de vacunación a profesores, alumnos, no docentes y a quienes transiten por los edificios educativos. Antes la Universidad de La Matanza, La Plata y la UTN en algunas regionales habían dado el puntapié inicial.

Compás de espera en la UTN

Mientras tanto el panorama en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Rosario se definirá recién el próximo 18 de febrero. Esa fue la fecha elegida por el Consejo Superior de la UTN para definir los pasos a seguir, aunque prevalece ya la idea anticipada de promover la vacunación, con la solicitud del esquema completo para los profesores y alumnos que acudan a clases presenciales, como una forma de cuidado sanitario del plantel docente.

De todos modos, para aquellos que no desean vacunarse y quieren asistir a los edificios universitarios queda pendiente resolver la exigencia de un PCR negativo. Como complemento a la presencialidad, quedó acordado que podrían darse actividades en forma virtual, ya sea para quienes se hayan vacunado como para quienes no optaron por esta chance.

Razonable

Tras conocerse la resolución y en declaraciones a la prensa, el propio Bartolacci recordó que la población estudiantil del ciclo superior está vacunada en un 95 por ciento, con lo que resulta “razonable” exigir la vacunación, promueve el compromiso genuino.

De esta manera y tal como lo anticipó este diario la presencialidad universitaria comenzará a partir del 7 de febrero cuando la comunidad que ingrese a los edificios de la UNR deberá presentar carnet con esquema de vacunación completo para comenzar con exámenes clases de consulta y luego el dictado de clases.

Bartolacci habló de una disposición “habilitantes y no prohibitiva”, y abre la puerta para aquellos docentes, no docentes o alumnos que hayan decidido no aplicarse las vacunas, la opción de presentar un test negativo de Covid-19 con una confección de 72 horas previas.

“Con igual firmeza que sostenemos la recuperación de la presencialidad plena, vamos a sostener formatos digitales que permiten la participación en la Universidad pública”, remarcó la máxima autoridad de la UNR.

A los alumnos se le pedirá antes de ingresar y a los docentes será de forma administrativa el esquema completo de vacunación. “Recuperar la presencialidad previa a la pandemia, es la esencia de la universidad”, reflexionó.

