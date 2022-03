Los gobernadores se comprometieron a hablar con sus diputados para garantizar el apoyo a la ley del FMI

“Es el mejor entendimiento al que se pudo arribar”, dijo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a la hora de hablar en el plenario de Comisiones de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados. “Claramente este entendimiento es mucho más beneficioso que un default. No estamos aquí para una discusión de política estéril. Como se tomó este endeudamiento de manera irresponsable, tenemos que resolverlo de manera responsable”, sentenció el gobernador de Entre Ríos.

Los gobernadores que en público apoyaron el acuerdo con el FMI anunciado por el Gobierno, estuvieron unos minutos antes con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien le adelantaron las posiciones de cada uno.

La lista de representantes provinciales estuvo integrada por Gerardo Morales (Jujuy), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Juan Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos) Raúl Jalil (Catamarca), Omar Gutiérrez (Neuquén) Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). A ellos se sumaron Eugenio Quiroga (Santa Cruz, en lugar de Alicia Kirchner) y Silvia Neder, vicegobernadora de Santiago del Estero.

En el encuentro en el Congreso, los gobernadores le plantearon a Massa que entienden “la necesidad” de que el acuerdo “se apruebe y que la ley salga”.

Entendiendo que hay posiciones encontradas entre los diferentes legisladores, los jefes de los estados subnacionales se comprometieron a “hablar con los legisladores de sus provincias de todas las fuerzas políticas”.

“La necesidad de las provincias de acordar con el FMI quedó explicitada con el ofrecimiento de no solo hablar con sus legisladores sino también de estar presentes en el recinto el día que se discuta en la Cámara de Diputados”, explicaron fuentes que participaron de la reunión.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue el único representante de Juntos por el Cambio que en el encuentro estuvo en su calidad de gobernador, pero también lo hizo como presidente de la UCR y miembro de la Mesa Nacional.

A los pocos minutos de terminar el encuentro con Massa, los gobernadores estuvieron en el Anexo de la Cámara de Diputados y Morales no perdió tiempo y les pidió a los legisladores radicales que apoyen la ley.

Morales se hizo cargo “aunque me peguen” de que como miembro de Juntos por el Cambio son responsables de esta discusión. “Es cierto, la deuda la tomamos nosotros y me hago cargo. Tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por eso, pero no me importa. Es una realidad”. A partir de esto, pidió responsabilidad hacia adelante a los legisladores del radicalismo y dijo que hará “todo lo posible” para que se apruebe en el Congreso el acuerdo con el FMI.

Además, hizo una advertencia a los propios señalando que la intención es ser gobierno en 2023 y sin este acuerdo no se va a poder. “No estamos de acuerdo con el default. Hay que honrar las deudas. De acá tenemos que salir con ley. De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo. De acá tenemos que salir impidiendo el default, porque el default complica la economía”.

